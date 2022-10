Vincent Mannaert niet eens met wedstrijdleiding: "VAR besliste er anders over"

CEO Vincent Mannaert was na het gelijkspel van Club Brugge en de daaraan verbonden kwalificatie uiteraard in de zevende hemel.

Wat een avond ook voor CEO Vincent Mannaert van Club Brugge. De opbouw van de voorbije elf jaar kreeg hiermee zijn ultieme bekroning.

“Dit is een fantastische bekroning. Wat een geweldige prestatie van de spelers en de technische staf. Atlético moest duidelijk winnen en dat was ook hun intentie van bij het begin, maar wij hebben ook enkele mogelijkheden gehad op de tegenaanval. We hebben getoond dat we niet naar hier kwamen om ons in te graven”, klonk het achteraf voor de camera van VTM.

De niet gekregen strafschop voor de rust kroop uiteindelijk niet in de hoofdjes. “Dan heb je die discutabele fase net voor de rust, waarbij we ervan uitgingen dat het penalty was. De VAR besliste er anders over. Dan weet je dat er een tweede helft aankomt met druk van de thuisploeg. Dat is ook gebeurd, maar iedereen heeft geknokt voor elke morzel grond.”

“Ik denk dat we alles hebben gezien waarvoor fans van Club Brugge fier zijn om te supporteren voor Club Brugge. Als je dat dan kan bekronen met een kwalificatie voor de laatste zestien in de Champions League, voor het eerst in de geschiedenis, dan is dat een heel mooie avond.”