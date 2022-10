Gert Verheyen zag nog grote uitblinker naast Simon Mignolet: "Doet het maar eens"

De superlatieven bleven maar komen woensdagavond na het gelijkspel van Club Brugge op bezoek bij Atletico Madrid.

Dat Club Brugge al na vier matchen in de groepsfase zeker is van de achtste finales, dat had niemand verwacht. Een sterke collectieve prestatie en een uitmuntende Simon Mignolet bezorgden blauwzwart het broodnodige gelijkspel.

Analist Verheyen zag echter nog een andere uitblinker: Tajon Buchanan. “Oké, Mignolet was de absolute uitblinker. Maar wat de Canadees vandaag deed, was ook zeer lovenswaardig. Er wordt altijd veel geschreven over de wingbacks in het moderne voetbal. Maar doe het maar eens."

“Buchanan fungeerde vandaag in balverlies als pure linksachter. Dat is niet zijn natuurlijke positie, maar hij deed dat met veel overgave. En daarenboven slaagde hij er ook nog eens in om af en toe uit te breken langs zijn lijn. Ook dat was een fenomenale prestatie.”