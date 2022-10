Familie Mignolet koestert het moment: "Zijn twee grootvaders, overleden aan corona, hadden het moeten zien"

Voor Simon Mignolet zelf was het een speciaal moment, die CL-kwalificatie, maar voor zijn familie ook. Onder meer voor vader Stefaan.

Die keek naar de wedstrijd in de koffiebar van Simon in Sint-Truiden. "Dit was één van de beste drie prestaties uit zijn carrière", zegt Stefaan Mignolet aan Sporza. "In Engeland heeft Simon ook veel goeie matchen gespeeld, maar nu deed hij zoveel reddingen op zo’n korte tijd. Onvoorstelbaar."

Vorig seizoen was er bij momenten kritiek na enkele mindere prestaties en nu schittert zijn zoon in de Champions League. "Natuurlijk waren er ook redenen waarom het vorig jaar even iets minder ging. Simon sukkelde lange tijd met een knieblessure, waarbij men zelfs voor een operatie vreesde."

Grootste supporters

Stefaan wijst ook op familiale omstandigheden. "Daarnaast verloor Simon zijn twee grootvaders in 3 weken tijd aan corona. Een zware klap, want het waren zijn grootste supporters. Ze hadden hem tegen Atlético bezig moeten zien. Wat waren ze fier geweest."