Jean-Marie Pfaff: "Ik geef mijn mening niet zo rap, maar om deze prestaties kan je niet heen"

Doelmannen en Gouden Schoenen, dan kom je automatisch ook bij Jean-Marie Pfaff uit.

Iedereen lijkt het erover eens: Simon Mignolet van Club Brugge moet de Gouden Schoen krijgen. “Hij verdient het”, zegt Jean-Marie Pfaff aan Het Nieuwsblad. “En niet alleen op basis van zijn prestaties de laatste weken of maanden, maar op wat hij doorheen zijn carrière gepresteerd heeft.”

Bij STVV was Mignolet volgens Pfaff al heel goed en dat werd alleen maar beter in Engeland. “Ik vind het een grote eer dat hij terug in België is komen spelen. Ik vind dat knap van hem. Hij is een internationale keeper die matchen kan winnen. Niet alleen met ballen pakken, maar ook met zijn uitstraling. Imponerend. Dat zijn de mannen die Gouden Schoenen winnen.”

Want in België zelf blijven de keepers niet. “In vergelijking met mijn tijd zijn er eigenlijk niet zo veel echte topkeepers in de Belgische competitie. Mignolet was nu al drie keer op rij Doelman van het Jaar en steekt er met kop en schouders bovenuit. Kijk, ik geef mijn mening niet zo rap en ik ga niet snel iemand de Gouden Schoen toeschrijven, maar om deze prestaties kan je echt niet heen.”