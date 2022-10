Vincent Mannaert vertelt hoe de opbrengst van Champions League gebruikt zal worden

Club Brugge gaat voor het eerst in de geschiedenis van de club naar de achtste finales van de Champions League.

Dat levert ook een stevige stuiver op, al zeker 42 miljoen euro komt op de rekening van Club Brugge terecht. Die 10 miljoen euro voor de kwalificatie krijgt een specifiek doel.

“Het is niet omdat je meer centen hebt dat je automatisch beter doet dan iemand anders. Dat is vorige zaterdag nog gebleken tegen Westerlo”, zegt Vincent Mannaert aan Het Nieuwsblad. “Dat is de relativiteit van het voetbal en maakt de sport ook zo aantrekkelijk. Een kleinere club of een club met minder middelen kan nog altijd winnen van een grote club.”

Die 10 miljoen euro extra krijgt een specifiek doel. “Maar ja, we hebben nog altijd ambitie om een nieuw stadion te zetten. En dat kost geld – meer dan ooit zelfs, met die grondstoffencrisis. Dus de opbrengsten van de kwalificatie zetten we sowieso opzij om klaar te hebben voor als we kunnen beginnen bouwen.”