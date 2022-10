Simon Mignolet laat zich uit over het winnen van de Gouden Schoen

Het gelijkspel van Club Brugge tegen Atletico kwam er voor een groot stuk door doelman Simon Mignolet.

Met een knappe prestatie en een vierde cleansheet in evenveel wedstrijden in de Champions League had hij een dikke vinger in de kwalificatie van Club Brugge. Met die prestatie zet hij ook zijn nominatie voor de Gouden Schoen kracht bij.

“Uiteraard is het leuk om te horen dat ik favoriet ben. Ook die Gouden Schoen is als doelman heel moeilijk te winnen. Daarvoor moet je in het collectieve geheugen van de mensen komen. Maar ik denk wel dat dat intussen gelukt is”, zegt Mignolet aan Het Nieuwsblad.

Michel Preud’homme was in 1989 de laatste doelman die de trofee won. “Alle voorwaarden zijn vervuld om die prijs te pakken en het zou mooi zijn om in het rijtje te komen met de andere keepers die daarin slaagden. Maar nogmaals, daar heb ik zelf geen controle over.”