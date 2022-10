Ook buitenlandse media kunnen niet om 'briljante' Mignolet heen: "Veranderde in een reus, in Inspector Gadget"

Lyrische commentaren voor Simon Mignolet na diens briljante avond in Madrid. Ook het buitenland heeft zijn glansprestatie opgemerkt.

Niet in het minst de Spaanse kranten, die uiteraard met veel belangstelling de wedstrijd van Atlético volgden. "Mignolet veranderde in Inspector Gadget toen hij zijn armen uitstrekte om de schoten van Griezmann af te weren. Atlético botste op een gele muur van 1,93 meter", concludeerden ze bij AS.

"Atlético Madrid speelde een betere match, maar botste op Mignolet en zijn eigen inefficiëntie", stelden ze dan weer bij Marca vast. Ondanks verwoede pogingen wilde het maar niet lukken om te scoren voor de Madrilenen. "De reddingen van Mignolet leken wel hekserij", staat in Mundo Deportivo, dat het voorts een goede zaak vindt dat een ploeg met het budget van Club zich kan kwalificeren voor de achtste finales in de Champions League.

Niet te passeren

"Atlético stortte zich te pletter op Mignolet. De goden kozen de kant van de doelman aan de overkant en veranderden hem in een reus", zagen ze bij het Spaanse Sport. Ook andere landen stonden stil bij de onklopbare doelman. Ook het Nederlandse AD zag dat 'Mignolet niet te passeren bleek'.

Volgens L'Équipe mag heel blauw-zwart zijn sluitstuk dan ook erg dankbaar zijn. "Club Brugge heeft zijn ticket voor de achtste finales voor een groot deel te danken aan Simon Mignolet, die woensdag van begin tot eind briljant was."