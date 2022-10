Hoefkens wil méér: "Ik wil elke wedstrijd winnen én ben dus bezig met groepswinst"

Carl Hoefkens liet zich na negentig minuten (eindelijk) gaan. De coach van Club Brugge vierde de kwalificatie van Club Brugge. "Het is de max om na zo'n wedstrijd even los te gaan."

Ook Carl Hoefkens zag dat Atlético Madrid de meeste kansen had om de wedstrijd te winnen. Al moet het gezegd: de VAR draaide een beslissing van de scheidsrechter terug. "Ik vond het wél een strafschop. Maar de VAR heeft een andere beslissing genomen. Dus was het geen penalty."

"Vroeger hadden we deze wedstrijd wellicht met 1-0 verloren", gaat de coach van blauw-zwart verder. "En dan waren we tevreden naar huis gegaan. We zijn enorm gegroeid. We zijn een ploeg geworden die altijd en overal vol voor de eigen kansen gaat."

Vroeger hadden we deze wedstrijd met 1-0 verloren én waren we tevreden naar huis gegaan

Club Brugge eindigde de wedstrijd uiteindelijk met z'n tienen. "Ik heb de scheidsrechter alvast niet horen fluiten. Dus ik denk dat Kamal Sowah de bal niet bewust heeft weggetrapt. Of ik nu aan de groepswinst denk? Ik wil elke match winnen. En als we dat doen winnen we de groep. Dus ik ben ermee bezig."