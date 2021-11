Levert de wedstrijd van KRC Genk opnieuw spektakel op in de UEL?

Racing Genk kan op donderdagavond een uitstekende zaak doen in de Europa League, maar dan moet het wel winnen van Dinamo Zagreb. Als KRC Genk namelijk de drie punten pakt, springen ze over Dinamo Zagreb naar de tweede plaats in Groep H.De Limburgers houden daarmee ook alle troeven in eigen hand!

Genk in Europa Het loopt momenteel niet lekker bij Racing Genk, zoveel mag duidelijk zijn. Afgelopen weekend gingen ze nog met 2-0 onderuit tegen rode lantaarn Beerschot. In de Europa League kunnen ze zich echter optrekken aan een uitstekend 2-2 gelijkspel tegen West Ham. Daarbovenop kan Genk haar seizoen met deze wedstrijd toch nog wat kleur geven. Bij winst is de kans namelijk erg groot dat de Limburgers doorstoten in de Europa League. Spektakelwedstrijden Ondanks de mindere resultaten weet Genk wel nog steeds om het doel van de tegenstander te vinden. Met 28 gescoorde doelpunten in de Jupiler Pro League doet enkel Union SG beter. Anderzijds kreeg KRC Genk ook wel al 25 tegendoelpunten te verduren in onze nationale competitie. Dat wil zeggen dat de wedstrijden van Genk dus vaak garant staan voor doelpunten. Ook in drie van hun vier Europa League-wedstrijden werden op z’n minst 3 doelpunten gescoord. Enkele bettips Genk wint of gelijkspel (notering van 1.60) Er worden meer dan 2.5 doelpunten gescoord (notering van 1.74) Paul Onuachu scoort (notering van 2.30)

