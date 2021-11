Duitsers blijven Duitsers! Frankfurt knalt Europese droom Antwerp in blessuretijd aan diggelen

Antwerp leek tot diep in blessuretijd op weg naar een mooie zege. De Great Old toonde veerkracht na een vroege tegentreffer. Nainggolan stelde gelijk met een harde volley. In de slotfase leek Samatta zich tot matchwinnaar te kronen, maar diep in blessuretijd velde Paciencia het verdict voor Antwerp.

Geen Björn Engels bij Antwerp. De West-Vlaming liep een lichte blessure op en werd aan de kant gehouden. Dessoleil en Almeida vormden, net als in de heenmatch, de tandem centraal achterin. Op het middenveld kreeg de jonge Dwomoh een basisplaats, voorin moesten Frey en Samatta voor het gevaar zorgen. De Tanzaniaan en de Zwitser liepen de ziel uit hun lijf, maar konden voor bitter weinig dreiging zorgen. Op papier moet er muziek zitten in dit spitsenduo, maar vooralsnog blijft het vooral nog bij valse noten.

De opdracht voor Antwerp tegen Frankfurt was duidelijk: winnen. De te beklimmen berg werd na nog geen kwartier spelen nog wat steiler. Vines leed balverlies, Chandler dook in de rug van de Amerikaan en trok het leer strak voor doel. Bij Antwerp waren ze Kamada compleet uit het oog verloren. De ex-STVV'er knalde buitenkant voet en via Butez in doel. De Duitsers bleven speculeren op foutjes van Antwerp om toe te slaan. Na een foute inspeelpass van Almeida ging Lindstrom op wandel. De Deen besloot nipt naast de kooi van Butez.

In het veldspel vond Antwerp geen barsten in het Duitse pantser, op stilstaande fase lukte dat wel. Fischer, die het als nummer tien moeilijk had, vond bij een corner de vrijstaande Nainggolan aan de rand van de grote rechthoek. Il Ninja raakte de bal perfect op de volley. Via twee Duitse lichamen ging het leer staalhard tegen de touwen: Antwerp opnieuw onder de levenden, met dank aan een klasseflits van Nainggolan.

Negatieve hoofdrol voor beide supportersclans

Antwerp probeerde met de nodige aanvallende intenties uit de kleedkamer te komen, maar het bleef bij enkele schuchtere prikjes. Op het uur besliste het Antwerp-vak dan maar om zelf het vuur aan de lont te steken. Tientallen vuurpijlen werden tegelijkertijd aangestoken, een schouwspel dat de Great Old andermaal op een stevige boete zal komen staan. Zonde. De reactie van de Eintracht-fans liet niet lang op zich wachten: een bommetje achter het doel van Butez zorgde voor een oorverdovende knal.

Vuurwerk ernaast, maar niet op het veld. Tot Fischer met nog twintig minuten op de klok een vrije trap in de zestien krulde. Aan de tweede paal frommelde uitgerekend aanvoerder De Laet de gevleide 1-2 tegen de netten. Althans, dat dacht iedereen. Helaas zag de VAR een schouder buitenspel van de Antwerpse krijger.

Frankfurt haalde gaandeweg de voet alsmaar meer van het gaspedaal. Antwerp pompte in de slotfase ballen in de zestien meter, maar de Duitsers heersten in het luchtruim. In minuut 88 gebeurde wat niemand nog voor mogelijk achtte. Antwerp counterde zich zowaar naar de 1-2. Yusuf, dit keer net géén buitenspel, zonderde Samatta af voor Trapp. De Tanzaniaan bleef ijzig kalm en bezorgde Antwerp het delirium.

Door het oog van de naald. Of toch niet. In minuut 93 zwiepte Kostic de bal voor doel. Paciencia knikte de bal buiten het bereik van de zwevende Butez. Voetbal is het mooiste spel dat er bestaat, maar kan genadeloos hard zijn. Antwerp ligt na de beker nu ook uit Europa.