Nainggolan ziet nog steeds dezelfde fouten terugkeren: "Als er wat duwwerk aan te pas komt..." en "Ik voelde me wat in de steek gelaten"

Antwerp zijn Europees seizoen zit er nog niet op, maar er hangt wel niets meer vanaf in de match tegen Olympiakos. Antwerp schoot zichzelf alweer in de voet door in de slotminuut nog een goal weg te geven. "We doen het onszelf aan", zuchtte Radja Nainggolan.

Nainggolan speelde wel een goeie wedstrijd en moest zijn ploegmaats soms bij de hand nemen. Zoals in de eerste helft, toen hij zich verschillende keren kwaad maakte. "Ja, ik weet het. Ik voelde me wat in de steek gelaten. Ik stond soms alleen tegen twee man omdat de backs niet mee doorschoven. Vines stond veel te laag bij momenten. Ik weet dat dat er soms 'slecht' kan uitzien van buiten het veld, maar ik wil mijn ploegmaats gewoon helpen. Ik kan de trainer niet naar de andere kant roepen hé. Ik wil gewoon mijn steentje bijdragen", aldus Nainggolan.

Maar met een punt is Antwerp dus niks. Nochtans zag het er de laatste vijf minuten heel goed uit. "Ik denk dat we een heel goeie wedstrijd spelen. Onze enige optie was winnen, maar tegen zo'n tegenstander worden kleine foutjes afgestraft en spijtig genoeg voor ons zitten die er nog steeds in. Dat vind ik jammer."

© photonews

Al ziet hij wel beterschap. "De prestaties zijn er geweest, maar het is ook een gebrek aan ervaring waardoor we geen resultaten pakken. Het knutselwerk van begin dit seizoen is aan het beteren, maar er mankeert altijd wel iets. Zoals in die 94ste minuut. We verdedigden heel de match goed, maar in de zestien moet je gewoon die man dekken. Als er wat duwwerk aan te pas komt, kopt hij niet zo makkelijk binnen. En ja, de teleurstelling is dan twee keer zo groot."

Nainggolan scoorde wel weer met zijn handelsmerk: een voorzet vol op de slof nemen. "(lacht) Ze hebben mij blijkbaar nog niet genoeg aan het werk gezien. Ik stond daar helemaal alleen. We proberen dat regelmatig op training en vandaag mocht ik het twee keer proberen."