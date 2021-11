Tactiek of veldbezetting Antwerp klopt nog steeds niet: The Great Old is nog te dikwijls geen blok

Antwerp pakte een punt tegen Frankfurt, maar dat volstond niet om nog kans te maken op Europese overwintering. De Europese campagne werd zo een afknapper. Na vijf maanden staat er nog steeds geen blok op het veld.

Brian Priske moet nog heel wat problemen oplossen bij Antwerp. Woensdag liet hij nogmaals verstaan "dat hij met een nieuwe ploeg moet werken". Maar er zijn ook structurele problemen in de tactiek. Ofwel kunnen zijn spelers niet uitvoeren wat hij in gedachten heeft. Tegen een ploeg als Frankfurt wordt nogal makkelijk blootgelegd.

Antwerp had het moeilijk om de bal te heroveren, vooral de eerste helft. Nochtans stonden er met Verstraete, Dwomoh, Nainggolan en Fischer vier man centraal. Probleem was dat de verdedigers niet mee opschoven. Dessoleil en Almeida leken schrik te hebben om ruimte in hun rug te laten. En Vines? Tja, dat is nog maar de vraag of die het niveau haalt voor een topclub.

Nainggolan werd er letterlijk gek van dat er telkens een gat van 20 meter was tussen verdediging en middenveld. Hij die 17 jaar in een tactisch sterke competitie als de Serie A speelde, heeft het moeilijk als er zo'n fouten tegen de beginselen van het voetbal gemaakt worden. Antwerp is nog geen blok.

Enkele flanken

Dat is het verdedigend probleem, maar ook aanvallend schort er nog iets. Zeker als Samatta en Frey samen op het veld staan. In principe - en dat geloven ze in de bestuurskamer ook - zou het tussen die twee moeten klikken. Maar Frey staat eigenlijk nooit op de plaats waar hij moet staan: in de box. De Zwitser gaat jagen op elke bal, maar daardoor komen de combinaties met zijn spitsbroer er nooit uit. Er ligt te veel ruimte tussen beide.

Als je geen présence genoeg vooraan hebt, komt de bal al snel eens terug. 't Is een vicieuze cirkel, want daarom willen de centrale verdedigers ook niet te veel ruimte in hun rug laten, zeker omdat Vines en De Laet wel opschuiven. Met enkel bezette flanken is het volgens ons moeilijk om een evenwicht in dit elftal te vinden. The Great Old is te kwetsbaar.

Dat werd ook weer duidelijk in de slotfase. Bij een 1-2-voorsprong had Antwerp de bal in de laatste minuut, maar de helft van de ploeg schoof niet meer op. Daardoor was er weer veel te veel ruimte op het middenveld en bij de balherovering... Tja, dat verhaal kent u intussen. Paciencia stond moederziel alleen om binnen te koppen. Antwerp moet één blok worden...