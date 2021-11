Antwerp FC laat heel wat centen liggen door kwalificatie te missen

Europees zit het verhaal er na Nieuwjaar op voor Royal Antwerp FC. Dat betekent ook minder inkomsten dan verwacht.

Twee op vijftien, dat is hetgeen The Great Old in Europa wist te realiseren. Dat betekent ook een pak minder inkomsten dan voorzien.

In vergelijking met vorig jaar houdt Antwerp aan de Europese campagne maar liefst 2,5 miljoen euro minder over.

Antwerp haalde 4.578.000 euro binnen met deze campagne, vooral door de 3,63 miljoen euro dat het als startpremie krijgt.

Bovendien dreigt er ook nog een stevige boete te komen voor de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.