Antwerp Locos stopt ermee nadat hun vlag werd gestolen in Frankfurt

Antwerp is sinds donderdagavond een supportersclan armer.

De Antwerp Locos houden namelijk op met te bestaan. Dat doen ze nadat hun vlag gestolen werd in Frankfurt. Niet zomaar verloren en meegenomen door iemand anders, maar na een onderonsje met Frankfurt-supporters. Volgens de ongeschreven regels van de harde kernen, moet je ermee ophouden als je vlag gestolen is.

"Na een geweldige tweedaagse in Frankfurt met een grote pyroshow als hoogtepunt, eindigde onze trip op een sisser. Toen drie van onze leden met de vlag terugkeerden naar het hotel, werden ze opgewacht door een grote groep van de Brigade Nassau (Frankfurt-clan). Na een gevecht dat niet gewonnen kon worden, werd onze vlag gestolen."

"Wanneer je vlag gestolen is, moet je volgens de ultra-code stoppen als ultra-groep. Het gaat hier niet over onze hoofdbanner maar toch hebben we besloten om alle activiteiten te stoppen en de groep te ontbinden. (...) In onze harten zullen we altijd Loco blijven en Den Bosuil en andere stadions voorzien van de grootste pyroshows zoals we de voorbije vier jaar gedaan hebben. We willen iedereen bedanken van het begin tot het einde voor hun support en beloven dat we sterker zullen terugkomen", luidt het bericht.