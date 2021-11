Antwerp geeft het alweer uit handen in de slotfase: "Kregen niet genoeg punten en respect voor onze prestaties"

Minuut 88. Antwerp leek door het oog van de naald te kruipen nadat Samatta de 1-2 beheerst naast Trapp in doel legde. Vijf minuten later volgde een ijskoude douche, misschien wel tekenend voor de Europese campagne van de Great Old.

Paciencia was de boosdoener. Dat was de Portugees van Frankfurt ook al op de Bosuil, toen hij in de slotfase vanop elf meter voor het enige doelpunt van de wedstrijd zorgde. Ook op de openingsspeeldag in Olympiacos gaf Antwerp een knap en gewonnen punt in de slotfase uit handen. Pijnlijk.

"Mijn jongens toonden vandaag een prima mentaliteit. We hadden het wat moeilijk in de eerste helft, maar we hebben er de hele match alles aan gedaan", vertelde een zichtbaar teleurgestelde Brian Priske. "Voor de derde keer worden we afgestraft in blessuretijd. Dat doet pijn."

"Meer punten én meer respect"

De balans oogt erg mager met twee op vijftien, maar een correcte weergave van het geleverde spel in deze Europa League is dat niet. "Mijn spelers verdienen meer punten én meer respect voor de prestaties die ze geleverd hebben in Europa. We hebben er altijd alles aan gedaan, maar blijven toch bijna met lege handen achter. Dat is heel ontgoochelend."

In de competitie haalde Antwerp tien op vijftien tegen de rechtstreekse concurrenten, terwijl het in Europa ook -op de thuismatch tegen Fenerbahçe na- zijn voet kon zetten naast de tegenstand. "Natuurlijk, wij willen onze kwaliteiten tonen tegen grote ploegen. Maar ook tegen de op papier mindere ploegen moeten wij er staan. In België zijn er geen gemakkelijke wedstrijden", besluit de coach van Antwerp. Veel tijd om te herstellen van deze dreun is er niet. Zondagavond komt KV Oostende op bezoek op de Bosuil. Nieuw puntenverlies kan Antwerp zich niet verloorloven.