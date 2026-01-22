'Klopp stelt meteen eisen en wil... hét droomtarget van Barça naar Real Madrid halen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 4 reacties
'Klopp stelt meteen eisen en wil... hét droomtarget van Barça naar Real Madrid halen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jürgen Klopp werd de voorbije dagen aan Real Madrid gelinkt. Het lijkt er dan ook sterk op dat de Duitser vanaf komende zomer de scepter zal zwaaien in het Estadio Santiago Bernabeu. Al doet hij dat eigenlijk nu al...

We schreven eerder al dat Alvaro Arbeloa na het seizoen alweer een stap opzij zal moeten zetten. Florentino Perez sprak zelfs al voor het ontslag van Xabi Alonso met Jürgen Klopp.

De Duitser wil het seizoen uitdienen bij Red Bull om komende zomer in Madrid te landen. Al is Klopp momenteel al enkele bijkomende voorwaarden aan het stellen.

Exit Vinicius Junior

De Spaanse media weten dat Klopp geen zin heeft om een wekelijkse brandje van Vinicius Junior te blussen. De Duitser ziet de flankaanvaller liever vertrekken. Chelsea FC heeft alvast héél véél geld voor hem over. 

En Klopp weet waarvoor (een deel van) die centen moeten dienen. De voormalige coach van Borussia Dortmund en Liverpool FC heeft zijn zinnen gezet op Nico Williams.

Hét target van FC Barcelona


De marktwaarde van de 23-jarige Spanjaard wordt door Transfermarkt geschat op zestig miljoen euro, maar Athletic Club mikt een pak hoger. Pittig detail: FC Barcelona probeert de 30-voudig Spaans international al even los te weken, maar botst op de financiële limieten.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Athletic de Bilbao
Barcelona
Nico Williams
Jürgen Klopp

Meer nieuws

Een ode aan Hans Vanaken: "Nooit de luidste stem, altijd het zwaarste gewicht in de weegschaal"

Een ode aan Hans Vanaken: "Nooit de luidste stem, altijd het zwaarste gewicht in de weegschaal"

20:40
'Deze twee clubs ruiken een enorme kans en willen transfervrije Lewandowski deze zomer oppikken'

'Deze twee clubs ruiken een enorme kans en willen transfervrije Lewandowski deze zomer oppikken'

20:20
LIVE: Nicky Hayen verrast met zijn opstelling en kiest ook voor opvallende spits bij KRC Genk Live

LIVE: Nicky Hayen verrast met zijn opstelling en kiest ook voor opvallende spits bij KRC Genk

20:06
Alle records aan diggelen? Club Brugge wil én kan magische kaap van 100 miljoen euro ronden met drie transfers

Alle records aan diggelen? Club Brugge wil én kan magische kaap van 100 miljoen euro ronden met drie transfers

20:00
Heeft blauw-zwart de opvolger van Mignolet gevonden? 'Club Brugge wil Matz Sels terug naar België halen'

Heeft blauw-zwart de opvolger van Mignolet gevonden? 'Club Brugge wil Matz Sels terug naar België halen'

19:40
7
Nog een transfer Club Brugge in stroomversnelling: onderhandelingen zijn al gestart

Nog een transfer Club Brugge in stroomversnelling: onderhandelingen zijn al gestart

19:00
10
"Een klasbak die in JPL hoort": Marko Ilic (KV Kortrijk) hakt stevige knoop door

"Een klasbak die in JPL hoort": Marko Ilic (KV Kortrijk) hakt stevige knoop door

19:10
Club NXT-coach Jonas De Roeck hekelt arbitrage: "Er wordt tegen ons gefloten"

Club NXT-coach Jonas De Roeck hekelt arbitrage: "Er wordt tegen ons gefloten"

18:20
2
Nieuw bestuur Anderlecht heeft duidelijk plan voor terugkeer naar de top: terug naar de roots

Nieuw bestuur Anderlecht heeft duidelijk plan voor terugkeer naar de top: terug naar de roots

18:40
6
Zou België... het WK 2026 kunnen boycotten? De minister van Sport reageert

Zou België... het WK 2026 kunnen boycotten? De minister van Sport reageert

17:40
4
Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp?

Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp?

18:00
11
Zal het volstaan voor blauw-zwart? Goed nieuws voor Club Brugge voor de thuiswedstrijd tegen Marseille

Zal het volstaan voor blauw-zwart? Goed nieuws voor Club Brugge voor de thuiswedstrijd tegen Marseille

17:00
1
Opvallend: Charleroi haalt spits in huis voor zes maanden, maar ... leent hem uit aan Belgische profclub

Opvallend: Charleroi haalt spits in huis voor zes maanden, maar ... leent hem uit aan Belgische profclub

17:30
KAA Gent gaat transfermarkt op en zoekt in één linie héél dringend versterking

KAA Gent gaat transfermarkt op en zoekt in één linie héél dringend versterking

17:20
Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg

Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg

15:52
8
CEO Patro Eisden legt uit waarom ze Nainggolan absoluut wilden en hoe ver ze zijn gegaan

CEO Patro Eisden legt uit waarom ze Nainggolan absoluut wilden en hoe ver ze zijn gegaan

16:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: Lemarechal - Diop - De Kerf

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: Lemarechal - Diop - De Kerf

15:24
KAA Gent heeft een nieuwe aanvaller: 21-jarige toren komt Buffalo's stootkracht geven

KAA Gent heeft een nieuwe aanvaller: 21-jarige toren komt Buffalo's stootkracht geven

15:16
1
Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro

Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro

15:24
18
Eden Hazard gaat nieuwe uitdaging aan in héél andere business

Eden Hazard gaat nieuwe uitdaging aan in héél andere business

13:00
Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren

Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren

14:30
10
KAA Gent neemt afscheid van een echte Buffalo: gewaardeerde collega en scherpe pen

KAA Gent neemt afscheid van een echte Buffalo: gewaardeerde collega en scherpe pen

15:00
Weeral Belgische profclub met transferverbod: nu wel om een heel vreemde reden

Weeral Belgische profclub met transferverbod: nu wel om een heel vreemde reden

13:54
7
Anderlecht geeft jongste jeugdinternational ooit een contract op zijn 15de verjaardag

Anderlecht geeft jongste jeugdinternational ooit een contract op zijn 15de verjaardag

13:40
4
DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

13:22
1
Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd)

Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd)

12:20
16
DONE DEAL: Zulte Waregem ziet nog een speler definitief vertrekken

DONE DEAL: Zulte Waregem ziet nog een speler definitief vertrekken

13:15
Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken"

Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken"

12:00
4
Anderlecht gaat ook volgende contractverlenging aankondigen voor speler die moeilijke periode kende

Anderlecht gaat ook volgende contractverlenging aankondigen voor speler die moeilijke periode kende

12:40
2
Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..."

Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..."

11:40
6
Union oogstte sportief weer lof, maar... die handtekeningenjacht achteraf hoefde niet Opinie

Union oogstte sportief weer lof, maar... die handtekeningenjacht achteraf hoefde niet

10:00
10
Union liet een duidelijke indruk na: dit hebben Vincent Kompany, Harry Kane en Manuel Neuer erover te zeggen

Union liet een duidelijke indruk na: dit hebben Vincent Kompany, Harry Kane en Manuel Neuer erover te zeggen

10:30
Zo gaat het snel: STVV speelt naast verdediger ook nog een aanvaller kwijt

Zo gaat het snel: STVV speelt naast verdediger ook nog een aanvaller kwijt

11:20
Heel verrassende (en straffe) transfer! Antwerp gaat verdediger halen bij... STVV

Heel verrassende (en straffe) transfer! Antwerp gaat verdediger halen bij... STVV

11:00
35
Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL

Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL

09:30
6
Champions League: Avond om snel te vergeten voor Theate en De Ketelaere, Barça zorgt voor spektakel

Champions League: Avond om snel te vergeten voor Theate en De Ketelaere, Barça zorgt voor spektakel

07:21

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-4 Club Brugge Club Brugge
Bodø Glimt Bodø Glimt 3-1 Manchester City Manchester City
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 1-1 Napoli Napoli
Real Madrid Real Madrid 6-1 Monaco Monaco
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Tottenham Tottenham 2-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Villarreal Villarreal 1-2 Ajax Ajax
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 2-1 PSG PSG
Inter Milaan Inter Milaan 1-3 Arsenal Arsenal
Galatasaray Galatasaray 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
FK Qarabag FK Qarabag 3-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Bayern München Bayern München 2-0 Union SG Union SG
Newcastle United Newcastle United 3-0 PSV PSV
Chelsea Chelsea 1-0 Pafos FC Pafos FC
Marseille Marseille 0-3 Liverpool FC Liverpool FC
Juventus Juventus 2-0 SL Benfica SL Benfica
Atalanta Atalanta 2-3 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Slavia Praag Slavia Praag 2-4 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

Joe Joe over Nieuw bestuur Anderlecht heeft duidelijk plan voor terugkeer naar de top: terug naar de roots Andreas2962 Andreas2962 over 'Klopp stelt meteen eisen en wil... hét droomtarget van Barça naar Real Madrid halen' Thoma888 Thoma888 over Utrecht - KRC Genk: - Dirk1897 Dirk1897 over Heeft blauw-zwart de opvolger van Mignolet gevonden? 'Club Brugge wil Matz Sels terug naar België halen' GOTT GOTT over Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro Vital Verheyen Vital Verheyen over Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden Vital Verheyen Vital Verheyen over Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen Stefaan_82 Stefaan_82 over Transfer Club Brugge in stroomversnelling: onderhandelingen zijn al gestart Vital Verheyen Vital Verheyen over Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL azizi azizi over Grote problemen voor KV Mechelen: aanvaller wil onmiddellijk vertrekken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved