'Klopp stelt meteen eisen en wil... hét droomtarget van Barça naar Real Madrid halen'

Jürgen Klopp werd de voorbije dagen aan Real Madrid gelinkt. Het lijkt er dan ook sterk op dat de Duitser vanaf komende zomer de scepter zal zwaaien in het Estadio Santiago Bernabeu. Al doet hij dat eigenlijk nu al...

We schreven eerder al dat Alvaro Arbeloa na het seizoen alweer een stap opzij zal moeten zetten. Florentino Perez sprak zelfs al voor het ontslag van Xabi Alonso met Jürgen Klopp.

De Duitser wil het seizoen uitdienen bij Red Bull om komende zomer in Madrid te landen. Al is Klopp momenteel al enkele bijkomende voorwaarden aan het stellen.

Exit Vinicius Junior

De Spaanse media weten dat Klopp geen zin heeft om een wekelijkse brandje van Vinicius Junior te blussen. De Duitser ziet de flankaanvaller liever vertrekken. Chelsea FC heeft alvast héél véél geld voor hem over.

En Klopp weet waarvoor (een deel van) die centen moeten dienen. De voormalige coach van Borussia Dortmund en Liverpool FC heeft zijn zinnen gezet op Nico Williams.

Hét target van FC Barcelona



De marktwaarde van de 23-jarige Spanjaard wordt door Transfermarkt geschat op zestig miljoen euro, maar Athletic Club mikt een pak hoger. Pittig detail: FC Barcelona probeert de 30-voudig Spaans international al even los te weken, maar botst op de financiële limieten.