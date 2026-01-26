Reactie Na zijn laatste match in geel en rood: vertrek Lauberbach bij KV Mechelen nu luidop bevestigd

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
Na zijn laatste match in geel en rood: vertrek Lauberbach bij KV Mechelen nu luidop bevestigd
Lion Lauberbach staat al enkele weken op de rand van een vertrek. Hij was er nog wel bij tijdens de thuiswedstrijd tegen Westerlo, maar heeft nu wellicht zijn laatste minuut voor KV Mechelen gespeeld.

Ondanks de interesse van verschillende clubs in de Duitse spits werd tot dusver volgehouden dat hij nog voluit een speler van KV Mechelen is. Nu wordt het wel voor het eerst luidop gezegd: Lion Lauberbach heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Malinwa gespeeld. Na het gelijkspel tegen Westerlo werd op de persconferentie de vraag gesteld of dit het geval was.

"Ja, ik veronderstel van wel", bevestigt trainer Fred Vanderbiest de nakende transfer. "Het was deze week al bijna in kannen en kruiken. Het heeft nog iets langer geduurd dan nodig. Er werden verschillende mogelijkheden afgespeurd." Vanderbiest heeft het dan nog niet over een vervanger, maar puur over het dossier rond Lauberbach.

Lauberbach op weg naar de uitgang bij KV Mechelen

Het Italiaanse Venezia wil de 27-jarige aanvaller met onmiddellijke ingang inlijven. "Een van de opties was dat ze hem tot het einde van het seizoen nog hier zouden laten, maar we kiezen voor de korte pijn." KV Mechelen zal op de korte termijn dus uit elkaar gaan met de introverte en hardwerkende speler die in de zomer van 2023 overkwam van Braunschweig.

Hoe kijkt Vanderbiest nu naar het potentiële vertrek van iemand die toch als een sterkhouder van het huidige KV Mechelen beschouwd mag worden? "Het is nooit leuk als je een spits verliest op dit moment van het seizoen. Ik neem aan dat ze 'van bovenuit' wel bezig zijn met een vervanger", uit Vanderbiest zijn vertrouwen in het bestuur.

Vanderbiest heeft vertrouwen in KVM-bestuur

Lees ook... Drukke dag bij KV Mechelen: Lauberbach vertrekt, nieuwe spits héél dichtbij
Het verleden is op dat vlak een positief teken. "De afspraak is altijd geweest dat een basisspeler bij een vertrek adequaat vervangen zou worden. Dat is tot dusver altijd het geval geweest. Ik heb er vertrouwen in dat dit deze keer opnieuw zo zou zijn." 

