Reactie 🎥 Opmerkelijke uitdagingen voor Westerlo in Mechelen: dit heeft Charaï erover te zeggen

🎥 Opmerkelijke uitdagingen voor Westerlo in Mechelen: dit heeft Charaï erover te zeggen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Issame Charaï krijgt momenteel bij Westerlo met bijzondere uitdagingen te maken. Daar moest hij ook rekening mee houden bij het bepalen van de opstelling op het veld van KV Mechelen.

Bekijk hieronder zijn analyse van het gelijkspel Achter de Kazerne (1-1). Charaï wou de kans geven aan een paar nieuwkomers, maar een vlotte communicatie was geen vanzelfsprekendheid. "Ourega en Saito kunnen amper iets tegen elkaar zeggen. De ene spreekt Frans en de andere Japans. Dat gaat niet. Daarom wilde ik hen niet meteen een hele flank voor hun rekening laten nemen en speelde eerst Sayyadmanesh op links."

Westerlo incasseerde in de slotfase de gelijkmaker. Vanuit de perszaal werd de vraag gesteld of dit ook beperkte wisselmogelijkheden aantoont voor Charaï. "Dat zijn jouw woorden", houdt de coach de lippen zoveel mogelijk op elkaar. Hij wil natuurlijk niet openlijk met de vinger naar het bestuur wijzen, anders zou hij zich wellicht nader mogen verklaren.

"Elke trainer wil een zo breed mogelijke kern, met zoveel mogelijk kwaliteit. Ik zeg niet dat we die kern niet hebben. Ik weet dat we bovenaan staan in het klassement van de meeste tegendoelpunten in het slotkwartier, maar ook in dat van het openingskwartier. Dat soort statistieken zijn enkel leuk om werkpunten aan te duiden", aldus Charaï. 

Piedfort vind punt in Mechelen goed resultaat

Ook Arthur Piedfort gaf nog zijn mening over de partij, nadat hij zelf het doelpunt van Westerlo had ingeleid. "We zullen op onze slordigheden moeten letten, gezien de weggeven kansen. Dat doen we onszelf wat aan. We zouden zelf ook de kansen op de tegenaanval kunnen afmaken. Als je in Mechelen een puntje kunt behalen, is dat altijd wel goed."


De middenvelder kiest dus voor een positieve benadering. "Als team en technisch hebben we het beter gedaan dan de voorbije weken. Het voetbal en de punten zullen wel volgen. Het zit allemaal kort bijeen, maar we moeten dit soort wedstrijden in de toekomst wel proberen winnen." 

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
KV Mechelen
Issame Charaï
Arthur Piedfort

Meer nieuws

Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

19:40
Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

17:00
5
Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

19:20
"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

19:00
Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

18:40
1
Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

18:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Schjelderup - Lopes - Medina - Deman - Utkus - Lauberbach - Kouame

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Schjelderup - Lopes - Medina - Deman - Utkus - Lauberbach - Kouame

17:40
KRC Genk opgeroepen door bondsparket

KRC Genk opgeroepen door bondsparket

18:00
Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

17:40
6
Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

17:10
3
Drukke dag bij KV Mechelen: Lauberbach vertrekt, nieuwe spits héél dichtbij

Drukke dag bij KV Mechelen: Lauberbach vertrekt, nieuwe spits héél dichtbij

12:20
12
Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

16:30
14
OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

16:50
Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT

Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT

17:00
1
Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

16:10
Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille Analyse

Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille

15:15
6
Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

15:29
22
Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

16:00
Na zijn laatste match in geel en rood: vertrek Lauberbach bij KV Mechelen nu luidop bevestigd Reactie

Na zijn laatste match in geel en rood: vertrek Lauberbach bij KV Mechelen nu luidop bevestigd

06:45
Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

13:53
14
Eden Hazard heeft geen enkele twijfel: "Hij wint de Gouden Bal"

Eden Hazard heeft geen enkele twijfel: "Hij wint de Gouden Bal"

15:00
Ongelooflijk! Héél eiland én zijn vrouw dachten dat overleden man een bekende ex-profvoetballer was

Ongelooflijk! Héél eiland én zijn vrouw dachten dat overleden man een bekende ex-profvoetballer was

14:30
Vrezen voor de VAR en wijzen naar Club Brugge: Mrabti nog eens reddende engel voor KV Mechelen Reactie

Vrezen voor de VAR en wijzen naar Club Brugge: Mrabti nog eens reddende engel voor KV Mechelen

22:20
1
Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is

Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is

13:00
4
Vorig seizoen nog Antwerp, nu is (ex-)Rode Duivel alweer op weg naar andere club

Vorig seizoen nog Antwerp, nu is (ex-)Rode Duivel alweer op weg naar andere club

13:30
3
Voormalige KV Mechelen-coach krijgt stevige kritiek in Nederland: "Dan kan je beter je contract verscheuren"

Voormalige KV Mechelen-coach krijgt stevige kritiek in Nederland: "Dan kan je beter je contract verscheuren"

11:00
9
KV Mechelen beent Gent weer bij maar heeft late gelijkmaker nodig om verdiend punt thuis te houden

KV Mechelen beent Gent weer bij maar heeft late gelijkmaker nodig om verdiend punt thuis te houden

21:11
Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn Analyse

Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn

11:40
6
Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden

Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden

12:40
6
🎥 7-jarige Antwerp-fan confronteert Vincent Janssen na nederlaag, die met klasse antwoordt

🎥 7-jarige Antwerp-fan confronteert Vincent Janssen na nederlaag, die met klasse antwoordt

12:00
9
"Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club

"Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club

11:20
4
'Twee nieuwe vertrekken in de maak bij Union SG'

'Twee nieuwe vertrekken in de maak bij Union SG'

10:30
"Onbegrijpelijk en ontgoochelend": Degryse fileert Anderlecht na wanprestatie

"Onbegrijpelijk en ontgoochelend": Degryse fileert Anderlecht na wanprestatie

10:00
3
Crisisoverleg bij Anderlecht: volgt straks ontslag voor Besnik Hasi?

Crisisoverleg bij Anderlecht: volgt straks ontslag voor Besnik Hasi?

09:30
28
Was Nathan De Cat - die weer geblesseerd uitviel - wel fit genoeg om te spelen? "Ga het niet elke keer vragen" Reactie

Was Nathan De Cat - die weer geblesseerd uitviel - wel fit genoeg om te spelen? "Ga het niet elke keer vragen"

09:15
9
Anderlecht liet zijn kans liggen: Duranville meteen van goudwaarde bij debuut

Anderlecht liet zijn kans liggen: Duranville meteen van goudwaarde bij debuut

09:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Bemmer Bemmer over Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop" Olympia86 Olympia86 over Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast Dirk1897 Dirk1897 over Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat? Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Voormalige KV Mechelen-coach krijgt stevige kritiek in Nederland: "Dan kan je beter je contract verscheuren" Swakke25 Swakke25 over Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen Vital Verheyen Vital Verheyen over Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag CringeMedia CringeMedia over Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden GroenZwart12 GroenZwart12 over Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is Joe Joe over "Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved