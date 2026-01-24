Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen"

Hieravond kreeg Standard een harde tik tegen AA Gent en middenvelder Marco Ilaimaharitra kon zijn teleurstelling niet verbergen. Het verlies van 0-4 in Sclessin liet een bittere nasmaak achter, en de Malagassische speler sprak zich openlijk uit over de prestatie van zijn team.

“Ik begrijp de supporters volledig", zei Ilaimaharitra. “We hebben hen verwachtingen gegeven, ook via de media, en dit resultaat is gewoon niet wat onze club waard is.We verkopen hen dromen. Het is erg frustrerend, ik vind er nauwelijks woorden voor.” Hij benadrukte dat hij en zijn ploeggenoten duidelijk onder hun niveau hadden gepresteerd tegen een directe concurrent voor de top zes.

Standard leek aanvankelijk controle te hebben over de wedstrijd, maar het was van korte duur. “Misschien tien, vijftien minuten leek het goed te gaan", zei hij. Maar een individuele fout van Teddy Teuma zette alles onder druk. "Ik ga mijn ploeggenoot niet in de pers terecht wijzen, want ik weet dat hij waardevol blijft voor ons team.”

Marco Ilaimaharitra begrijpt de woede van de Standard-fans

Ilaimaharitra bleef kritisch, maar eerlijk: “Ofwel was Gent super efficiënt, ofwel lieten wij te veel openingen toe. Ik denk eerder het tweede. Die twee snelle doelpunten hebben ons pijn gedaan, want we waren wel aanwezig op het veld en in de duels, maar in de beslissende zones ontbrak het.”

Tijdens de rust had Standard al een moeilijke positie ingenomen, maar er was nog een sprankeltje hoop. “We hadden mogelijkheden om terug te komen tot 1-2 en dat had het spelbeeld kunnen veranderen", analyseerde hij. “Helaas viel de bal niet ons kant op, en toch voelde ik dat Gent in de tweede helft kwetsbaar was.”

De onvrede bij de supporters was groot. De Ultras verlieten een kwartier voor tijd de tribunes om hun ongenoegen te uiten bij het VIP-gedeelte. “Ik begrijp hun woede", reageerde Ilaimaharitra. “Het is logisch dat ze gefrustreerd zijn. Nu moeten wij op het veld laten zien wat we waard zijn. Een overwinning in het Clasico van zondag zou een eerste stap zijn om terug te vechten.”