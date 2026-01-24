Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen"

Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hieravond kreeg Standard een harde tik tegen AA Gent en middenvelder Marco Ilaimaharitra kon zijn teleurstelling niet verbergen. Het verlies van 0-4 in Sclessin liet een bittere nasmaak achter, en de Malagassische speler sprak zich openlijk uit over de prestatie van zijn team.

“Ik begrijp de supporters volledig", zei Ilaimaharitra. “We hebben hen verwachtingen gegeven, ook via de media, en dit resultaat is gewoon niet wat onze club waard is.We verkopen hen dromen. Het is erg frustrerend, ik vind er nauwelijks woorden voor.” Hij benadrukte dat hij en zijn ploeggenoten duidelijk onder hun niveau hadden gepresteerd tegen een directe concurrent voor de top zes.

Standard leek aanvankelijk controle te hebben over de wedstrijd, maar het was van korte duur. “Misschien tien, vijftien minuten leek het goed te gaan", zei hij. Maar een individuele fout van Teddy Teuma zette alles onder druk. "Ik ga mijn ploeggenoot niet in de pers terecht wijzen, want ik weet dat hij waardevol blijft voor ons team.”

Marco Ilaimaharitra begrijpt de woede van de Standard-fans

Ilaimaharitra bleef kritisch, maar eerlijk: “Ofwel was Gent super efficiënt, ofwel lieten wij te veel openingen toe. Ik denk eerder het tweede. Die twee snelle doelpunten hebben ons pijn gedaan, want we waren wel aanwezig op het veld en in de duels, maar in de beslissende zones ontbrak het.”

Tijdens de rust had Standard al een moeilijke positie ingenomen, maar er was nog een sprankeltje hoop. “We hadden mogelijkheden om terug te komen tot 1-2 en dat had het spelbeeld kunnen veranderen", analyseerde hij. “Helaas viel de bal niet ons kant op, en toch voelde ik dat Gent in de tweede helft kwetsbaar was.”

Lees ook... Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!"
De onvrede bij de supporters was groot. De Ultras verlieten een kwartier voor tijd de tribunes om hun ongenoegen te uiten bij het VIP-gedeelte. “Ik begrijp hun woede", reageerde Ilaimaharitra. “Het is logisch dat ze gefrustreerd zijn. Nu moeten wij op het veld laten zien wat we waard zijn. Een overwinning in het Clasico van zondag zou een eerste stap zijn om terug te vechten.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Standard
Marco Ilaimaharitra

Meer nieuws

Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!"

Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!"

07:40
7
Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie"

Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie"

11:30
1
Het loopt helemaal uit de klauwen: Ultra's Standard dringen kleedkamers binnen

Het loopt helemaal uit de klauwen: Ultra's Standard dringen kleedkamers binnen

23:17
22
KAA Gent maakt tandenloos Standard alweer helemaal in: Kanga de grote man met hattrick

KAA Gent maakt tandenloos Standard alweer helemaal in: Kanga de grote man met hattrick

22:39
Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?"

Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?"

10:30
2
Waarom koos Rein Van Helden voor Antwerp? Vader legt uit hoe transfer tot stand kwam

Waarom koos Rein Van Helden voor Antwerp? Vader legt uit hoe transfer tot stand kwam

10:00
1
LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?

LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?

09:20
Club Brugge wil na Lemaréchal en Schjelderup zeker nog één versterking op deze positie

Club Brugge wil na Lemaréchal en Schjelderup zeker nog één versterking op deze positie

09:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens

08:20
Brandon Mechele deelt heuglijk nieuws dat eens niets met voetbal te maken heeft

Brandon Mechele deelt heuglijk nieuws dat eens niets met voetbal te maken heeft

09:00
Anderlecht-speler in het vizier van Sébastien Pocognoli: hij mag ook vertrekken

Anderlecht-speler in het vizier van Sébastien Pocognoli: hij mag ook vertrekken

08:20
Rode Duivels zijn grootste spijt van Radja Nainggolan: "Ze noemen me cokesnuiver. Ziek om zo te denken"

Rode Duivels zijn grootste spijt van Radja Nainggolan: "Ze noemen me cokesnuiver. Ziek om zo te denken"

08:40
3
Genk gaat strijd aan met politie van Utrecht en wil serieuze stappen ondernemen

Genk gaat strijd aan met politie van Utrecht en wil serieuze stappen ondernemen

08:00
3
Vandenhaute verdiende 420.000 euro als voorzitter van Anderlecht: dit is wat Michael Verschueren krijgt

Vandenhaute verdiende 420.000 euro als voorzitter van Anderlecht: dit is wat Michael Verschueren krijgt

07:02
Willy Sommers heeft een speciale relatie met Marc Coucke: "Hij wil altijd mijn micro afpakken" Interview

Willy Sommers heeft een speciale relatie met Marc Coucke: "Hij wil altijd mijn micro afpakken"

06:00
Tom Saintfiet is het beu: "België is het rijk van de vriendjespolitiek"

Tom Saintfiet is het beu: "België is het rijk van de vriendjespolitiek"

06:30
1
Joseph Oosting is héél blij met Antwerpse versterking en laat er geen twijfel over bestaan

Joseph Oosting is héél blij met Antwerpse versterking en laat er geen twijfel over bestaan

23:00
1
David Hubert komt met enorme domper voor Union SG

David Hubert komt met enorme domper voor Union SG

22:30
Saudische club meldt zich voor sterkhouder van La Louvière: bod ligt al op tafel

Saudische club meldt zich voor sterkhouder van La Louvière: bod ligt al op tafel

22:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/01: Soumaré - Lagae - Van Helden - Carboni - Diop

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/01: Soumaré - Lagae - Van Helden - Carboni - Diop

21:20
DONE DEAL: JPL-club verrast en haalt speler in huis die al 18 maanden niet speelde

DONE DEAL: JPL-club verrast en haalt speler in huis die al 18 maanden niet speelde

21:20
KV Kortrijk haalt uit tegen Genk en zet druk op Beerschot & co, ook Club Brugge mag vieren

KV Kortrijk haalt uit tegen Genk en zet druk op Beerschot & co, ook Club Brugge mag vieren

22:00
🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten

🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten

21:40
5
Besnik Hasi wist van niets, maar: 'Transfer Anderlecht in stroomversnelling'

Besnik Hasi wist van niets, maar: 'Transfer Anderlecht in stroomversnelling'

21:00
Na Nainggolan volgt nog een opvallende transfer tussen Patro en Lokeren

Na Nainggolan volgt nog een opvallende transfer tussen Patro en Lokeren

20:45
Rik De Mil vol lof voor speler die in belangstelling staat: "Onnoemelijk veel kwaliteiten"

Rik De Mil vol lof voor speler die in belangstelling staat: "Onnoemelijk veel kwaliteiten"

19:40
Franky Van der Elst vol lof: "Als Gent Champions' Play-offs haalt, dan is het door hem"

Franky Van der Elst vol lof: "Als Gent Champions' Play-offs haalt, dan is het door hem"

19:02
Rik De Mil laat zich uit over Standard ... en lijkt sterkhouder te moeten missen

Rik De Mil laat zich uit over Standard ... en lijkt sterkhouder te moeten missen

17:40
Filip Joos vol lof: "Hij is het bindmiddel van KAA Gent, iedereen 10-15 procent beter"

Filip Joos vol lof: "Hij is het bindmiddel van KAA Gent, iedereen 10-15 procent beter"

17:00
OFFICIEEL: FCV Dender gaat shoppen in de CPL en plukt sterkhouder weg bij Lierse

OFFICIEEL: FCV Dender gaat shoppen in de CPL en plukt sterkhouder weg bij Lierse

20:10
België schrijft geschiedenis met eerste zege in dertig(!) jaar

België schrijft geschiedenis met eerste zege in dertig(!) jaar

20:30
Anderlecht vindt akkoord voor Mario Stroeykens, die zelf opvallend besluit neemt

Anderlecht vindt akkoord voor Mario Stroeykens, die zelf opvallend besluit neemt

20:00
4
Jeugdproduct Club Brugge met verleden bij Dender komt na 4(!) speelminuten in MLS terug naar ons land

Jeugdproduct Club Brugge met verleden bij Dender komt na 4(!) speelminuten in MLS terug naar ons land

19:20
2
"Geen enkele doelman fit": Ivan Leko hakt knopen door voor clash met Zulte Waregem

"Geen enkele doelman fit": Ivan Leko hakt knopen door voor clash met Zulte Waregem

18:30
"Ik hou niet van onnodige arrogantie": Vincent Kompany openhartig

"Ik hou niet van onnodige arrogantie": Vincent Kompany openhartig

18:00
Donderslag in het amateurvoetbal: alweer gaat er een ploeg uit nationale reeksen verdwijnen

Donderslag in het amateurvoetbal: alweer gaat er een ploeg uit nationale reeksen verdwijnen

17:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 16:00 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

lucas lucas over Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht" Don Bozhinov Don Bozhinov over Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie" My-T Vekkie My-T Vekkie over Club Brugge - Zulte Waregem: - We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Genk gaat strijd aan met politie van Utrecht en wil serieuze stappen ondernemen kukeluku kukeluku over Rode Duivels zijn grootste spijt van Radja Nainggolan: "Ze noemen me cokesnuiver. Ziek om zo te denken" Walter Baseggio Walter Baseggio over Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?" Vital Verheyen Vital Verheyen over Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!" Meester Michel Meester Michel over Het loopt helemaal uit de klauwen: Ultra's Standard dringen kleedkamers binnen André Coenen André Coenen over Standard - KAA Gent: 0-4 OM-RSCL OM-RSCL over 🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved