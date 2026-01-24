"0-4, what the f*ck, man...": speler Standard windt er geen doekjes om

Ibe Hautekiet hield geen blad voor de mond voor de camera's van DAZN na de vernedering die Standard thuis onderging tegen AA Gent. De 0-4 van zijn team kwam bijzonder hard aan bij de speler.

Standard was vrijdag tegen KAA Gent volledig afwezig. Na een 0-2-achterstand bij de rust hebben de Rouches niet kunnen reageren en ze zijn zelfs verder gezakt, met nog twee doelpunten tegen en zonder de eer te redden. Na de wedstrijd worstelde Ibe Hautekiet om de juiste woorden te vinden.

Ibe Hautekiet begrijpt er niets van wat Standard liet zien

"Ik ben kapot, echt. P*tain, 0-4 thuis, man... wat the f*ck", liet de centrale verdediger voor de camera's van DAZN zijn emoties de vrije loop. "En we waren zelfs niet zo slecht voordat we die twee eerste goals kregen, dat is het meest onbegrijpelijke hierin. Ze straffen ons af op heel dom balverlies."

Hautekiet zelf had de eer van de Rouches kunnen redden als zijn kopbal de lat niet had geraakt. "Ik ben boos, die kopbal had erin moeten zitten. Maar goed... p*tain", waarop hij zich voor zijn taalgebruik tegenover de camera verontschuldigde.

Zeer teleurstellende nederlaag voor Standard en Ibe Hautekiet

Ibe Hautekiet leek bijzonder geschokt door de prestatie van zijn team, met name door een verschrikkelijk gebrek aan efficiëntie. "Wij spelen best wel goed tot in de zestien, daarna willen we te veel doen, tac-tac-tac... en zij gaan in de counter en zijn meteen gevaarlijk", concludeerde hij.

Met deze nieuwe nederlaag staat Standard tijdelijk op 4 punten van de top-6, en dat zou aan het eind van het weekend zelfs een achterstand van 5 punten kunnen worden. De supporters gingen ook helemaal over de rooie na de wedstrijd.