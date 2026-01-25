Ontslag in de maak voor Euvrard na blamage tegen KAA Gent?

De positie van Vincent Euvrard bij Standard staat opnieuw ter discussie. De recente nederlaag tegen KAA Gent heeft de druk verder verhoogd.

Sportieve malaise op het veld

Binnen de club wordt erkend dat de coach zijn aandeel heeft in de huidige situatie, al blijft de leiding achter hem staan, zo meldt Sudinfo. Van een mogelijk ontslag is op dit moment dan ook helemaal geen sprake.

De reeks teleurstellende resultaten en de groeiende kloof met de top zes zorgen voor onrust, maar een trainerswissel wordt intern niet als oplossing gezien. De boodschap luidt dat men samen moet proberen uit de negatieve spiraal te raken.

De spelerskern zelf draagt volgens de clubleiding zelfs de grootste verantwoordelijkheid, zo stelt de Waalse krant. De ploeg toont te weinig intensiteit en maakt zowel individuele als collectieve fouten, valt te horen.

De uitsluiting van Timothé Nkada tegen Sint‑Truiden en het gebrek aan inzet in Charleroi worden daarbij genoemd. Tegen Gent was de inzet beter, maar defensieve fouten en aanvallende onmacht bleven aanwezig.

Reactie fans

De supportersreacties komen volgens Sudinfo voort uit jarenlange teleurstelling. De directie probeert de financiële situatie te stabiliseren, maar zonder sportieve resultaten blijft de onvrede groeien. Marc Wilmots werkt intensief mee aan de interne reorganisatie, al beseft men dat zonder extra middelen geen grote stappen mogelijk zijn.



Lees ook... Luikse politie gaat ingrijpen na Standard-Gent: verschillende agenten lichtgewond›

In deze gespannen context moet Standard zich voorbereiden op de komst van Anderlecht volgende week zondag. De wedstrijd wordt gezien als een cruciaal moment in een seizoen dat steeds meer onder hoogspanning staat. Een nieuwe blamage zou de situatie wel eens kunnen veranderen.