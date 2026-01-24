🎥 Het doelpunt van het jaar viel bijna in Standard - Gent (en dit heeft Rik De Mil te zeggen)

🎥 Het doelpunt van het jaar viel bijna in Standard - Gent (en dit heeft Rik De Mil te zeggen)
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De doelpunten van KAA Gent op Sclessin waren op z'n zachtst gezegd de moeite waard. Max Dean had in de extra tijd bijna nog het doelpunt van de avond gemaakt. En misschien zelfs van het jaar 2026.

Door zijn eerste hattrick ooit op Sclessin te scoren, onder de kleuren van KAA Gent dan nog wel, heeft Wilfried Kanga zijn terugkeer in vorm bevestigd, nadat hij al tegen Anderlecht had gescoord. Achter hem zal Max Dean het moeilijk krijgen om hem van zijn plek te verdringen.

De Engelse aanvaller beleeft een nieuw moeilijk seizoen bij de Buffalo's. Tot eind oktober was hij afwezig vanwege zijn kruisbandruptuur, wat later was hij nog eens drie wedstrijden geschorst wegens zijn rode kaart tegen OH Leuven.

Max Dean als de ultieme supersub voor KAA Gent?

Onder Rik De Mil begon hij de drie laatste wedstrijden telkens op de bank. Tegen Standard kwam hij pas op een minuut van het einde van de reguliere speeltijd het veld op. En toch had hij bijna een van de doelpunten van het seizoen gemaakt.

Op een voorzet vanuit rechts maakte de voormalige MK Dons-speler zich vrij om de bal met een acrobatische omhaal te raken. Een bijna perfecte omhaal: de bal raakte de lat en Standard ontsnapte aan een extra tegendoelpunt.

Lees ook... "0-4, what the f*ck, man...": speler Standard windt er geen doekjes om

Dean zou het doelpunt van het weekend zeker kunnen hebben gebruiken om zijn vertrouwen verder op te krikken na zijn goal tegen Anderlecht. "We hebben een volwassen wedstrijd gespeeld en we hebben de nul behouden. Ik ben erg tevreden", aldus ook Rik De Mil tevreden achteraf.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Standard
Max Dean

Meer nieuws

"0-4, what the f*ck, man...": speler Standard windt er geen doekjes om

"0-4, what the f*ck, man...": speler Standard windt er geen doekjes om

18:30
LIVE: Stankovic zet Club snel op voorsprong tegen Zulte Waregem Live

LIVE: Stankovic zet Club snel op voorsprong tegen Zulte Waregem

18:28
Moeder van Leysen legt uit waarom hij niet naar Club Brugge trok

Moeder van Leysen legt uit waarom hij niet naar Club Brugge trok

18:15
JPL heeft (voorlopig) een nieuwe leider: nieuwkomer Diouf bezorgt STVV in extremis gouden punten

JPL heeft (voorlopig) een nieuwe leider: nieuwkomer Diouf bezorgt STVV in extremis gouden punten

17:57
Hein Vanhaezebrouck over Gent in de top-6: "Pas op voor die ploeg!"

Hein Vanhaezebrouck over Gent in de top-6: "Pas op voor die ploeg!"

16:00
Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen"

Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen"

11:00
4
LIVE: Union kan zijn opmars verder zetten tegen OH Leuven dat dringend punten moet pakken Live

LIVE: Union kan zijn opmars verder zetten tegen OH Leuven dat dringend punten moet pakken

17:05
Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany

Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany

17:45
1
Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale"

Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale"

17:30
1
Einde van de tunnel in zicht? De Roeck hoopt op kantelmoment met Club NXT

Einde van de tunnel in zicht? De Roeck hoopt op kantelmoment met Club NXT

17:15
Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten"

Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten"

17:00
1
BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal

BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal

16:16
2
Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!"

Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!"

07:40
7
Klare taal over stuntversterking van KV Kortrijk: "Dat is het grote voordeel"

Klare taal over stuntversterking van KV Kortrijk: "Dat is het grote voordeel"

16:30
"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

15:15
Deal Abraham heeft niet enkel gevolgen voor Anderlecht: 'Genk mag plots dromen van miljoenen'

Deal Abraham heeft niet enkel gevolgen voor Anderlecht: 'Genk mag plots dromen van miljoenen'

15:30
Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal"

Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal"

14:30
2
DONE DEAL: Nieuwe domper voor Beerschot? Aanvaller vertrekt

DONE DEAL: Nieuwe domper voor Beerschot? Aanvaller vertrekt

15:00
3
"Allemaal leuke dingen": ferme opsteker voor Zulte Waregem vlak voor clash met Club Brugge

"Allemaal leuke dingen": ferme opsteker voor Zulte Waregem vlak voor clash met Club Brugge

14:00
Het loopt helemaal uit de klauwen: Ultra's Standard dringen kleedkamers binnen

Het loopt helemaal uit de klauwen: Ultra's Standard dringen kleedkamers binnen

23:17
28
KAA Gent maakt tandenloos Standard alweer helemaal in: Kanga de grote man met hattrick

KAA Gent maakt tandenloos Standard alweer helemaal in: Kanga de grote man met hattrick

22:39
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens

13:00
'Club Brugge heeft beet: akkoord voor miljoenentransfer nabij'

'Club Brugge heeft beet: akkoord voor miljoenentransfer nabij'

13:30
DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

12:30
Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen

Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen

13:00
2
'Club Brugge gaat concurrentie aan met... Barcelona voor 18-jarig Spaans talent'

'Club Brugge gaat concurrentie aan met... Barcelona voor 18-jarig Spaans talent'

12:00
Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie"

Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie"

11:30
5
Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?"

Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?"

10:30
2
Waarom koos Rein Van Helden voor Antwerp? Vader legt uit hoe transfer tot stand kwam

Waarom koos Rein Van Helden voor Antwerp? Vader legt uit hoe transfer tot stand kwam

10:00
2
LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?

LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?

09:20
Club Brugge wil na Lemaréchal en Schjelderup zeker nog één versterking op deze positie

Club Brugge wil na Lemaréchal en Schjelderup zeker nog één versterking op deze positie

09:30
2
Brandon Mechele deelt heuglijk nieuws dat eens niets met voetbal te maken heeft

Brandon Mechele deelt heuglijk nieuws dat eens niets met voetbal te maken heeft

09:00
1
Genk gaat strijd aan met politie van Utrecht en wil serieuze stappen ondernemen

Genk gaat strijd aan met politie van Utrecht en wil serieuze stappen ondernemen

08:00
4
Anderlecht-speler in het vizier van Sébastien Pocognoli: hij mag ook vertrekken

Anderlecht-speler in het vizier van Sébastien Pocognoli: hij mag ook vertrekken

08:20
Rode Duivels zijn grootste spijt van Radja Nainggolan: "Ze noemen me cokesnuiver. Ziek om zo te denken"

Rode Duivels zijn grootste spijt van Radja Nainggolan: "Ze noemen me cokesnuiver. Ziek om zo te denken"

08:40
4
Vandenhaute verdiende 420.000 euro als voorzitter van Anderlecht: dit is wat Michael Verschueren krijgt

Vandenhaute verdiende 420.000 euro als voorzitter van Anderlecht: dit is wat Michael Verschueren krijgt

07:02

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

CCpl CCpl over KSC Lokeren - K Beerschot VA: - -URKO -URKO over "Onnodig en buitensporig": KRC Genk trekt aan de alarmbel na rampavond voor zijn supporters Swakke25 Swakke25 over Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany Blackadder Blackadder over La Louvière - STVV: 1-2 Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal Snoek Snoek over Bayern München - FC Augsburg: 1-2 Dirk ie Dirk ie over 🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten roodwit1880 roodwit1880 over Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved