🎥 Het doelpunt van het jaar viel bijna in Standard - Gent (en dit heeft Rik De Mil te zeggen)

De doelpunten van KAA Gent op Sclessin waren op z'n zachtst gezegd de moeite waard. Max Dean had in de extra tijd bijna nog het doelpunt van de avond gemaakt. En misschien zelfs van het jaar 2026.

Door zijn eerste hattrick ooit op Sclessin te scoren, onder de kleuren van KAA Gent dan nog wel, heeft Wilfried Kanga zijn terugkeer in vorm bevestigd, nadat hij al tegen Anderlecht had gescoord. Achter hem zal Max Dean het moeilijk krijgen om hem van zijn plek te verdringen.

De Engelse aanvaller beleeft een nieuw moeilijk seizoen bij de Buffalo's. Tot eind oktober was hij afwezig vanwege zijn kruisbandruptuur, wat later was hij nog eens drie wedstrijden geschorst wegens zijn rode kaart tegen OH Leuven.

Max Dean als de ultieme supersub voor KAA Gent?

Onder Rik De Mil begon hij de drie laatste wedstrijden telkens op de bank. Tegen Standard kwam hij pas op een minuut van het einde van de reguliere speeltijd het veld op. En toch had hij bijna een van de doelpunten van het seizoen gemaakt.

😵‍💫 | Max Dean n'est pas passé loin d'un but incroyable ! 🚲 #STAGNT pic.twitter.com/tbHNAGe6ND — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 23, 2026

Op een voorzet vanuit rechts maakte de voormalige MK Dons-speler zich vrij om de bal met een acrobatische omhaal te raken. Een bijna perfecte omhaal: de bal raakte de lat en Standard ontsnapte aan een extra tegendoelpunt.



Dean zou het doelpunt van het weekend zeker kunnen hebben gebruiken om zijn vertrouwen verder op te krikken na zijn goal tegen Anderlecht. "We hebben een volwassen wedstrijd gespeeld en we hebben de nul behouden. Ik ben erg tevreden", aldus ook Rik De Mil tevreden achteraf.