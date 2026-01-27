Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6?

De nederlaag van Antwerp tegen Charleroi betekende niet alleen 0 op 6 maar ook dat de Great Old zijn opmars een halt ziet toegeroepen worden. in 2025 was de top 6 nog een stil doel, maar wat nu?

Vincent Janssen in december: "Laat ons januari afwachten"

Na de nederlaag werd tastbaarder dan ooit wat bij Antwerp al een tijdje onder de radar leefde: de stille droom van een top-zesplaats en een ticket voor de Champions’ Play-offs. Het werd nooit uitgesproken en ook na de zeer sterke reeks in december sprak Vincent Janssen nog "laat ons januari afwachten". In januari stond hij dus opnieuw voor ons, zichtbaar teleurgesteld.

In december (en november) won Antwerp namelijk nog van Club Brugge, STVV, Genk, Gent en Zulte Waregem. Nu verliest het opeenvolgend van Dender en Charleroi. "Als je wilt meedoen voor de top 6, mag je geen twee wedstrijden achter elkaar verliezen en zeker niet tegen Dender en Charleroi. 6 op 6 is geen must, maar je moet telkens punten pakken", analyseerde Vincent Janssen.

Moed zakt weg

"De statistieken ken ik niet maar het lijkt voor ons vlotter te lopen tegen de topteams dan tegen de teams onder ons terwijl je dan net die punten moet pakken", ging hij verder.

Is dat dan omdat Antwerp het spel moet maken? "Niet zozeer", countert de Nederlander snel. "Tegen Anderlecht en Genk maken we de goals op goede momenten en krijg je energie maar nu kregen we de doelpunten tegen op van die momenten waardoor de moed als het ware uit je lichaam zakt."





Nu breken de "weken van de waarheid aan", volgens Janssen. "Naar Cercle, naar Mechelen en tweemaal de beker tegen Anderlecht... Zei ik dat we januari moesten afwachten? Laat ons dan nu maar februari afwachten", besloot hij met een groene glimlach.