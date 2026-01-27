Reactie Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6?

Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De nederlaag van Antwerp tegen Charleroi betekende niet alleen 0 op 6 maar ook dat de Great Old zijn opmars een halt ziet toegeroepen worden. in 2025 was de top 6 nog een stil doel, maar wat nu?

Vincent Janssen in december: "Laat ons januari afwachten"

Na de nederlaag werd tastbaarder dan ooit wat bij Antwerp al een tijdje onder de radar leefde: de stille droom van een top-zesplaats en een ticket voor de Champions’ Play-offs. Het werd nooit uitgesproken en ook na de zeer sterke reeks in december sprak Vincent Janssen nog "laat ons januari afwachten". In januari stond hij dus opnieuw voor ons, zichtbaar teleurgesteld.

In december (en november) won Antwerp namelijk nog van Club Brugge, STVV, Genk, Gent en Zulte Waregem. Nu verliest het opeenvolgend van Dender en Charleroi. "Als je wilt meedoen voor de top 6, mag je geen twee wedstrijden achter elkaar verliezen en zeker niet tegen Dender en Charleroi. 6 op 6 is geen must, maar je moet telkens punten pakken", analyseerde Vincent Janssen.

Moed zakt weg

"De statistieken ken ik niet maar het lijkt voor ons vlotter te lopen tegen de topteams dan tegen de teams onder ons terwijl je dan net die punten moet pakken", ging hij verder.

Is dat dan omdat Antwerp het spel moet maken? "Niet zozeer", countert de Nederlander snel. "Tegen Anderlecht en Genk maken we de goals op goede momenten en krijg je energie maar nu kregen we de doelpunten tegen op van die momenten waardoor de moed als het ware uit je lichaam zakt."

Nu breken de "weken van de waarheid aan", volgens Janssen. "Naar Cercle, naar Mechelen en tweemaal de beker tegen Anderlecht... Zei ik dat we januari moesten afwachten? Laat ons dan nu maar februari afwachten", besloot hij met een groene glimlach.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi
Vincent Janssen

Meer nieuws

Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

15:45
Nieuwe uitdaging in zicht? Will Still is duidelijk over zijn toekomst

Nieuwe uitdaging in zicht? Will Still is duidelijk over zijn toekomst

15:30
OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga

OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga

15:01
3
Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot"

Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot"

14:30
2
Goots ziet het pessimistisch in voor Antwerp en weet waar probleem ligt: "Hij valt door de mand"

Goots ziet het pessimistisch in voor Antwerp en weet waar probleem ligt: "Hij valt door de mand"

10:00
5
18-jarig toptalent verlaat België zonder één minuut in JPL: zonder omwegen naar de absolute top

18-jarig toptalent verlaat België zonder één minuut in JPL: zonder omwegen naar de absolute top

14:40
2
Ex-speler van Anderlecht en Standard tekent bij verrassende JPL-club

Ex-speler van Anderlecht en Standard tekent bij verrassende JPL-club

14:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Diarra - Lauberbach - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Diarra - Lauberbach - Carrasco

13:30
Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion

Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion

14:03
16
'Anderlecht gaat zich versterken met deze centrale verdediger'

'Anderlecht gaat zich versterken met deze centrale verdediger'

13:30
6
KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details

KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details

12:40
3
Globetrotter Lokeren getuigt over periode bij Beerschot: "Een van de grootste ontgoochelingen ooit"

Globetrotter Lokeren getuigt over periode bij Beerschot: "Een van de grootste ontgoochelingen ooit"

13:15
1
Onrust bij Antwerp rond Gheysens stijgt enorm: boete voor uitblijven jaarrekening nog groter dan vorig jaar

Onrust bij Antwerp rond Gheysens stijgt enorm: boete voor uitblijven jaarrekening nog groter dan vorig jaar

07:20
25
Rudi Garcia zal vloeken: zware domper voor Youri Tielemans en Rode Duivels

Rudi Garcia zal vloeken: zware domper voor Youri Tielemans en Rode Duivels

13:00
Aanblijven van Besnik Hasi voelt meer als 'een uitstel van executie': hoe krijgt hij dit nog gekeerd?

Aanblijven van Besnik Hasi voelt meer als 'een uitstel van executie': hoe krijgt hij dit nog gekeerd?

12:00
Dit zijn de kansen van Club Brugge om door te stoten én de mogelijke scenario's

Dit zijn de kansen van Club Brugge om door te stoten én de mogelijke scenario's

12:20
Centen te veel op Bosuil? 150.000 euro weggegooid geld

Centen te veel op Bosuil? 150.000 euro weggegooid geld

21:00
3
Fameuze opsteker voor Club Brugge net voor cruciale match tegen Marseille

Fameuze opsteker voor Club Brugge net voor cruciale match tegen Marseille

11:40
2
Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC

Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC

20:20
2
Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie

Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie

11:20
8
Ex-Bruggeling voorspelt 'gekkenmatch' voor Club Brugge tegen Marseille: "Het kan 3-3 of 3-1 worden"

Ex-Bruggeling voorspelt 'gekkenmatch' voor Club Brugge tegen Marseille: "Het kan 3-3 of 3-1 worden"

11:00
4
Weeral vragen bij doelmannenkeuze Club Brugge: waar blijft Simon Mignolet?

Weeral vragen bij doelmannenkeuze Club Brugge: waar blijft Simon Mignolet?

10:30
17
"Het probleem ligt niet bij Hasi" - Analist graaft dieper in de problemen van Anderlecht

"Het probleem ligt niet bij Hasi" - Analist graaft dieper in de problemen van Anderlecht

09:00
17
Yannick Carrasco wil met oog op WK terugkeren naar topploeg in Europa, gesprekken al gestart

Yannick Carrasco wil met oog op WK terugkeren naar topploeg in Europa, gesprekken al gestart

09:30
4
Besnik Hasi kan in voor hem beslissende match op Standard waarschijnlijk niet rekenen op sterkhouder

Besnik Hasi kan in voor hem beslissende match op Standard waarschijnlijk niet rekenen op sterkhouder

08:20
3
Stijn Stijnen geeft antwoord op de vraag die iedereen bezig houdt: "Van Trump en Musk zeiden ze dat ook"

Stijn Stijnen geeft antwoord op de vraag die iedereen bezig houdt: "Van Trump en Musk zeiden ze dat ook"

08:40
9
Duidelijke waarschuwing voor Genk over Kos Karetsas: "Pas daar maar voor op"

Duidelijke waarschuwing voor Genk over Kos Karetsas: "Pas daar maar voor op"

08:00
2
🎥 Eerste wedstrijd, eerste - knappe - goal voor bij Anderlecht verguisde Luis Vazquez (en MOTM)

🎥 Eerste wedstrijd, eerste - knappe - goal voor bij Anderlecht verguisde Luis Vazquez (en MOTM)

07:40
1
Arnar Vidarsson zegt wat er zo verkeerd loopt bij RSC Anderlecht

Arnar Vidarsson zegt wat er zo verkeerd loopt bij RSC Anderlecht

07:00
3
Drie dagen verschil: KV Kortrijk had Michiel Jonckheere gewoon kunnen mislopen

Drie dagen verschil: KV Kortrijk had Michiel Jonckheere gewoon kunnen mislopen

06:30
Fink vs Hayen bij KRC Genk: Franky Van Der Elst slaat alarm

Fink vs Hayen bij KRC Genk: Franky Van Der Elst slaat alarm

23:00
Charleroi en KAA Gent logischerwijs in de spotlights: dit is onze ploeg van de 22e speeldag in de Pro League Analyse

Charleroi en KAA Gent logischerwijs in de spotlights: dit is onze ploeg van de 22e speeldag in de Pro League

20:40
Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR

Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR

22:15
34
Besnik Hasi met heel slecht voorteken naar match tegen Standard

Besnik Hasi met heel slecht voorteken naar match tegen Standard

22:30
3
🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit" Reactie

🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit"

21:05
8
OFFICIEEL: Zulte Waregem stelt nieuwe centrale verdediger voor

OFFICIEEL: Zulte Waregem stelt nieuwe centrale verdediger voor

21:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie PeVe PeVe over Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot" Swakke25 Swakke25 over Onrust bij Antwerp rond Gheysens stijgt enorm: boete voor uitblijven jaarrekening nog groter dan vorig jaar DKMA DKMA over Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion Supremepony Supremepony over OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga Jacques1963. Jacques1963. over 'Anderlecht gaat zich versterken met deze centrale verdediger' Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details filip hendrix filip hendrix over Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6? aangespoelde aangespoelde over 🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit" Andreas2962 Andreas2962 over Voormalige KV Mechelen-coach krijgt stevige kritiek in Nederland: "Dan kan je beter je contract verscheuren" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved