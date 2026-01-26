Centen te veel op Bosuil? 150.000 euro weggegooid geld

Centen te veel op Bosuil? 150.000 euro weggegooid geld
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Binnen Antwerp groeit de onrust over de financiële situatie van de club. De achterban uit openlijk kritiek op voorzitter Paul Gheysens en de manier waarop de club wordt geleid.

Financiële vragen over Antwerp

Een deel van de supporters verwijt Gheysens dat hij middelen uit de club zou halen, terwijl zij zelf hoge ticketprijzen betalen en de sportieve resultaten wisselvallig blijven. De kritiek wordt gevoed door geluiden dat recente uitgaande transfers niet alleen dienen om de financiële gaten bij Antwerp te dichten, maar ook bij Ghelamco. “Dat slaat nergens op”, zei Gheysens daar recent over aan Gazet van Antwerpen.

Hij gaf aan dat hij zich geviseerd voelt in het huidige klimaat. “In België word je tegenwoordig nogal snel geviseerd. Iedereen zegt maar wat.” Ondanks die ontkenning blijft de roep om duidelijkheid groot.

Antwerp probeert intussen financieel zelfstandiger te worden. Dankzij een lening kon de club al een tribune realiseren zonder bijkomende inbreng van de voorzitter. Toch blijft een extra investeerder of overnemer wenselijk om competitief te blijven.

Antwerp heeft jaarrekening nog niet ingediend

Na de protesten was Gheysens niet bereikbaar. Twee maanden geleden benadrukte hij nog dat de club voor het eerst een mooie winst boekte, vooral dankzij transfers. Toch blijft Antwerp de enige eersteklasser zonder ingediende jaarrekening.

Lees ook... Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC
De deadline om dat te doen is al lang verstreken. Elke werkdag vertraging kost 2.500 euro. Deze week kan de teller richting zestig dagen gaan, wat neerkomt op 150.000 euro, zo becijferde de krant. In financieel krappe tijden is dat een stevige bijkomende last en eigenlijk weggegooid geld.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi

Meer nieuws

Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC

Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC

20:20
1
Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR

Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR

22:15
1
'Kapitaalsverhoging van miljoenen euro's voor ploeg in Challenger Pro League'

'Kapitaalsverhoging van miljoenen euro's voor ploeg in Challenger Pro League'

22:00
Charleroi en KAA Gent logischerwijs in de spotlights: dit is onze ploeg van de 22e speeldag in de Pro League Analyse

Charleroi en KAA Gent logischerwijs in de spotlights: dit is onze ploeg van de 22e speeldag in de Pro League

20:40
'15 miljoen euro! Deal in de maak voor Cyril Ngonge'

'15 miljoen euro! Deal in de maak voor Cyril Ngonge'

21:40
OFFICIEEL: Zulte Waregem stelt nieuwe centrale verdediger voor

OFFICIEEL: Zulte Waregem stelt nieuwe centrale verdediger voor

21:30
🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit" Reactie

🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit"

21:10
2
Groot probleem bij de arbitrage dit weekend: Lardot legt uit wat er misliep

Groot probleem bij de arbitrage dit weekend: Lardot legt uit wat er misliep

21:10
Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

16:30
24
Schorsing voor Club NXT op komst na incident achter de schermen

Schorsing voor Club NXT op komst na incident achter de schermen

21:20
🎥 7-jarige Antwerp-fan confronteert Vincent Janssen na nederlaag, die met klasse antwoordt

🎥 7-jarige Antwerp-fan confronteert Vincent Janssen na nederlaag, die met klasse antwoordt

12:00
9
Fans van KAA Gent boycotten wedstrijd in Jupiler Pro League

Fans van KAA Gent boycotten wedstrijd in Jupiler Pro League

20:00
3
Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

19:40
3
"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

19:00
Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

18:40
2
Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

19:20
Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

18:20
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Schjelderup - Lopes - Medina - Deman - Utkus - Lauberbach - Kouame

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Schjelderup - Lopes - Medina - Deman - Utkus - Lauberbach - Kouame

17:40
Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

17:00
6
Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

17:40
11
KRC Genk opgeroepen door bondsparket

KRC Genk opgeroepen door bondsparket

18:00
Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

17:10
3
OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

16:50
🎥 Opmerkelijke uitdagingen voor Westerlo in Mechelen: dit heeft Charaï erover te zeggen Reactie

🎥 Opmerkelijke uitdagingen voor Westerlo in Mechelen: dit heeft Charaï erover te zeggen

15:45
2
Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT

Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT

17:00
1
Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

16:10
Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille Analyse

Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille

15:15
6
Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

15:29
23
Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

16:00
1
Vorig seizoen nog Antwerp, nu is (ex-)Rode Duivel alweer op weg naar andere club

Vorig seizoen nog Antwerp, nu is (ex-)Rode Duivel alweer op weg naar andere club

13:30
3
Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

13:53
18
Eden Hazard heeft geen enkele twijfel: "Hij wint de Gouden Bal"

Eden Hazard heeft geen enkele twijfel: "Hij wint de Gouden Bal"

15:00
Ongelooflijk! Héél eiland én zijn vrouw dachten dat overleden man een bekende ex-profvoetballer was

Ongelooflijk! Héél eiland én zijn vrouw dachten dat overleden man een bekende ex-profvoetballer was

14:30
Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is

Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is

13:00
8
Drukke dag bij KV Mechelen: Lauberbach vertrekt, nieuwe spits héél dichtbij

Drukke dag bij KV Mechelen: Lauberbach vertrekt, nieuwe spits héél dichtbij

12:20
12
Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn Analyse

Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn

11:40
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam Dirk1897 Dirk1897 over Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR Meut Meut over Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop" Sv1978 Sv1978 over Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag What the Frog What the Frog over Fans van KAA Gent boycotten wedstrijd in Jupiler Pro League Boktor Boktor over Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat? pinantie pinantie over 🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC filip.dhose filip.dhose over Centen te veel op Bosuil? 150.000 euro weggegooid geld FCB vo altijd FCB vo altijd over Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved