Centen te veel op Bosuil? 150.000 euro weggegooid geld

Binnen Antwerp groeit de onrust over de financiële situatie van de club. De achterban uit openlijk kritiek op voorzitter Paul Gheysens en de manier waarop de club wordt geleid.

Financiële vragen over Antwerp

Een deel van de supporters verwijt Gheysens dat hij middelen uit de club zou halen, terwijl zij zelf hoge ticketprijzen betalen en de sportieve resultaten wisselvallig blijven. De kritiek wordt gevoed door geluiden dat recente uitgaande transfers niet alleen dienen om de financiële gaten bij Antwerp te dichten, maar ook bij Ghelamco. “Dat slaat nergens op”, zei Gheysens daar recent over aan Gazet van Antwerpen.

Hij gaf aan dat hij zich geviseerd voelt in het huidige klimaat. “In België word je tegenwoordig nogal snel geviseerd. Iedereen zegt maar wat.” Ondanks die ontkenning blijft de roep om duidelijkheid groot.

Antwerp probeert intussen financieel zelfstandiger te worden. Dankzij een lening kon de club al een tribune realiseren zonder bijkomende inbreng van de voorzitter. Toch blijft een extra investeerder of overnemer wenselijk om competitief te blijven.

Antwerp heeft jaarrekening nog niet ingediend

Na de protesten was Gheysens niet bereikbaar. Twee maanden geleden benadrukte hij nog dat de club voor het eerst een mooie winst boekte, vooral dankzij transfers. Toch blijft Antwerp de enige eersteklasser zonder ingediende jaarrekening.

Lees ook... Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC›

De deadline om dat te doen is al lang verstreken. Elke werkdag vertraging kost 2.500 euro. Deze week kan de teller richting zestig dagen gaan, wat neerkomt op 150.000 euro, zo becijferde de krant. In financieel krappe tijden is dat een stevige bijkomende last en eigenlijk weggegooid geld.