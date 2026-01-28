Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

Charleroi heeft opnieuw uitgehaald tegen Antwerp. Patrick Goots analyseert de wedstrijd en wijst op een terugkerend patroon.

Charleroi opnieuw te sterk voor Antwerp

Antwerp verloor met 0‑2 van Charleroi, een tegenstander die historisch gezien vaak problemen veroorzaakt. De bezoekers zitten sinds het vertrek van Rik De Mil in een sterke periode en bevestigden dat opnieuw.

Goots verwijst naar een uitspraak van coach Oosting in aanloop naar de wedstrijd. “Ik hoorde dat Oosting het begrip ‘zwarte beest’ in Nederland niet kende. Wel, dan denk ik dat hij intussen wél weet wat het betekent”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Volgens hem is achterstand tegen Charleroi bijzonder lastig om om te buigen. “Achterkomen in een wedstrijd is nooit goed, maar als je tegen Charleroi achterkomt, heb je pas echt een probleem.”

Hij benadrukt dat Charleroi ook een specifieke manier van spelen hanteert. “Ze hebben een soort irritatie in hun spel, met telkens van die kleine tussenkomsten op stilliggende momenten waar de scheidsrechter geen raad mee weet.”

Invloed op wedstrijdverloop en sfeer

Goots wijst erop dat de arbitrage niet altijd ingreep. “Jan Boterberg greep tegen Antwerp niet in, waardoor de supporters begonnen te morren, wat dan weer afstraalde op de ploeg.” De frustratie bij Antwerp werd zichtbaar toen Janssen na rust een bal weggooide. Goots merkt op dat dit anders had kunnen aflopen. “Voor hetzelfde geld raakte hij de scheidsrechter en was het geen geel, maar rood voor hem.”





Ondanks die momenten blijft de conclusie volgens hem duidelijk. “Maar voor alle duidelijkheid: Charleroi heeft gewoon verdiend gewonnen. Er stond een ploeg op het veld, die nooit panikeerde”, besluit Goots.