🎥 7-jarige Antwerp-fan confronteert Vincent Janssen na nederlaag, die met klasse antwoordt

Antwerp kreeg in eigen huis een tik tegen Sporting Charleroi. Na afloop zorgde niet de nederlaag, maar wel een mooi moment tussen Vincent Janssen en een jonge supporter voor een warm gebaar.

Antwerp ging afgelopen weekend pijnlijk onderuit tegen Sporting Charleroi. In eigen huis werd het 0-2 tegen de Carolo's, die een goede wedstrijd speelden. Hetzelfde kan niet gezegd worden van The Great Old.

Na de indrukwekkende cijfers net voor de winterstop komt het als een serieuze domper. Een jonge Antwerp-supporter greep zijn kans om aan Vincent Janssen uitleg te vragen.

Jannsen neemt tijd voor jonge fan

"In de beker spelen jullie super goed. Maar in zo’n matchen, zonder de beker, lijkt het alsof jullie niet je best doen", stelde de 7-jarige jongen. Aanvoerder Janssen kwam met een mooi antwoord.

"We doen ons best wel altijd, maar het ging gewoon niet zo goed. Of het nu in de beker is of in de competitie, we proberen altijd ons best te doen", zei de Nederlandse spits. Hij verliet de club in zijn auto, maar nam nog wel de tijd om de jonge fan van antwoord te dienen.

De jongen speelt zelf bij Rupel Boom, maar kon afgelopen weekend niet winnen. Janssen vroeg hem of hij wel plezier had gemaakt en zijn best deed, waarop een "ja" volgde. "Dat is het belangrijkste", besloot de aanvaller.



