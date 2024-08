Pro League neemt wangedrag van supporters enorm serieus: 'Stadionverbod tot 10 jaar en sluiten van deel van de tribunes'

De Pro League voert al langere tijd acties tegen racisme. Voor de wedstrijd Standard-Club Brugge deed de thuisploeg dat nu ook, al werd daar door een groep bezoekende supporters niet zo goed op gereageerd.

Voor de wedstrijd Standard-Club Brugge voerde de thuisploeg een actie tegen racisme. Een groot aantal jeugdspelers kwamen het veld op met rode en witte maskers. Een groep fans van Club Brugge reageerde daarop met een Kühnen-groet.

Ondertussen heeft Club Brugge al actie ondernomen en werden er 24 personen geïdentificeerd. Er werden al procedures gestart om stadionverboden op te leggen.

Ook de Pro League kwam met een officiële reactie op het gebeuren. 'De Pro League veroordeelt deze wansmakelijke reactie', klinkt het. CEO Loryn Parys wou er ook wat over kwijt. "Blijkbaar heeft nog lang niet iedereen het begrepen: racisme is simpelweg idioot en strafbaar. Wie zich eraan bezondigt, is niet langer welkom bij ons. Punt. Niet in ons voetbal, niet in onze tribunes", vertelde hij volgens de website van de Pro League.

"De strijd tegen racisme en discriminatie en het engagement voor inclusie en diversiteit vormen een van de 5 beleidsprioriteiten voor de Pro League, zowel in ons maatschappelijk beleid als in onze aanpak rond voetbalveiligheid. Gisteren hebben veel voetbalfans, inclusief die van Club Brugge, het incident meteen veroordeeld", gaat hij verder.

"Dat bewijst dat de voetbalsupporter dit gedrag niet tolereert. We zijn ook tevreden met het engagement van de club om samen te werken aan het identificeren van de schuldigen."

De Pro League benadrukt nog eens dat er serieuze straffen zijn voor zulk wangedrag. 'In overleg met de politiezones en de clubs worden de betrokken toeschouwers geïdentificeerd zodat een procedure kan worden opgestart.'

'Een mogelijke sanctie kan voor die supporters oplopen tot een stadionverbod tot 10 jaar. Acties van de disciplinaire instanties van de KBVB tegen de club in kwestie kunnen leiden tot een geldboete of zelfs het sluiten van (een deel van) de tribunes.'