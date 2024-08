📷 Club Brugge reageert na "bijzonder ongepast gedrag" van eigen supporters

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij de start van de match tussen Standard en Club Brugge circuleerde snel een foto van de supporters in het uitvak. Daar zou een racistische groet gebracht zijn.

Op verschillende plaatsen op het internet verscheen een foto waarbij supporters van Club Brugge voor de aftrap van de match op Standard een nazistische groet brengen. Die beelden kan je hieronder bekijken.

Het gaat om de zogenaamde Kühnen-groet. Dat is een variant op de Hitlergroet. De mensen in het uitvak staken hun arm in de lucht en spreidden hun duim-, wijs- en middelvinger.

Opvallend was dat net voor de start van de wedstrijd precies een actie tegen racisme was gehouden door Standard. Op de beelden komen veel reacties. Ze worden ook gedeeld in fangroepen van beide clubs.

Club Brugge heeft met een kort statement op het voorval gereageerd op zijn officiële kanalen. “We kregen vanavond via verschillende kanalen een foto doorgestuurd van bijzonder ongepast gedrag vanuit het uitvak”, klinkt het.

“Club benadrukt dat het dit zeer ernstig neemt en verder zal onderzoeken. Verdere communicatie volgt als we zelf meer informatie hebben.”

😔 | Des supporters de Bruges ont effectué le Salut de Kuhnen à Sclessin #STACLU



📸 @alreisor pic.twitter.com/rNtTYSOzvt — Ma Pro League (@MaProLeague) August 4, 2024