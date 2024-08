Vanhaezebrouck stipt het grote probleem van Club Brugge tegen Standard aan: "Gaat niet om intensiteit"

Club Brugge verloor afgelopen weekend van Standard. De ploeg van Nicky Hayen blijft voorlopig met 1 op 6 achter in de Jupiler Pro League.

Het werd een teleurstellende wedstrijd voor blauwzwart. Club Brugge slaagde er volgens Hein Vanhaezebrouck zondagmiddag niet in om onder de druk van Standard uit te voetballen. Dat was een groot probleem waarmee ze geconfronteerd werden.

Trainer Nicky Hayen had inspeelpasses nodig die de lijnen doorbreken, maar Mechele en Romero slaagden daar niet in voor blauwzwart. Enkel een goede zes kan dat volgens de analist oplossen.

“Onyedika toonde dat in de play-offs: onder druk was hij vaak in staat weg te draaien van zijn tegenstander en de volgende actie in te zetten”, zegt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

“Daar stond nu Ardon Jashari en dat bleek een enorme tegenvaller. Als eerste kennismaking met het Belgisch voetbal meteen starten op Sclessin, dat is een rare keuze. Een risico zelfs, al is het moeilijk oordelen van buitenaf als je geen trainingen ziet. Maar een Vetlesen zetten, ware logischer geweest.”

Het mogelijke vertrek van Oneyedika zal dus grote gevolgen hebben voor Club Brugge. “Jashari komt duidelijk uit een competitie waar de intensiteit lager ligt. Terwijl, wie in België slaagt, kan qua intensiteit mee in de grote competities. Ook dat is een vaststelling: aan intensiteit boet onze competitie helemaal niet in, aan kwaliteit wel.”