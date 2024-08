Standard verslaat Club Brugge: Hautekiet wijst op één groot verschil met vorig jaar

Ibe Hautekiet kan dit jaar wel eens doorbreken bij Standard. De jonge verdediger doet het bijzonder goed in de defensie van Standard. Zondagavond kon hij alweer voor een clean sheet zorgen tegen Club Brugge.

Standard was afgelopen seizoen op zoek naar zichzelf. Het liep allemaal in het honderd, op elk vlak. Dit seizoen is totaal anders begonnen. De Rouches pakten 4 op 6 tegen KRC Genk en Club Brugge.

Standard scoorde nog maar één keer, maar slikte nog geen enkel tegendoelpunt. Ibe Hautekiet was na afloop enorm tevreden over de avond. Met een grote glimlach kwam de verdediger met ons spreken.

Zo had hij het bijvoorbeeld over zijn relatie met David Bates. De twee kunnen op het veld goed met elkaar overweg, maar ook ernaast. "We praten veel. Hij zit naast me in de eetzaal en we kunnen dan goed spreken. We hebben het dan over voetbal, maar ook over andere dingen."

Nog opvallend bij Standard is dat de aanwinsten het zo goed doen. Sutalo en Bulat konden enorm veel indruk maken tegen Club Brugge. Hautekiet wist niet dat het meteen zo goed zou lopen, maar ziet wel dat de Rouches goed hun best hebben gedaan op de transfermarkt.

"Het is oprecht moeilijk om zoiets op voorhand te kunnen weten. Maar ik denk dat er dit jaar meer gescout is geweest op persoonlijkheid. Hoe dat de personen in elkaar zitten", vertelde hij bij ons.

"Ze zijn op zoek gegaan naar spelers die niet opgeven, echte vechters. Vorig jaar was dat af en toe wat minder. Sommige aanwinsten konden toen negatiever zijn. Of ze maakten het truitje iets minder nat. Dat is nu wel echt niet het geval. Ze willen er allemaal echt voor gaan, er is goed werk geleverd", besluit Hautekiet.