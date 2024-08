Bij Standard zijn ze héél strijdvaardig voor de rest van de mercato en hebben ze ook een boodschap voor Club Brugge

Standard Luik heeft deze zomer een aanzienlijke herstructurering ondergaan met zeven nieuwe aankopen en vijftien vertrekkers. Pierre Locht, algemeen directeur van de club, beschrijft de transferperiode tot nu toe als positief, maar geeft aan dat er voor 7 september nog veel kan veranderen.

“We wilden het vestiaire opruimen en alle vormen van negativiteit elimineren,” legt Locht uit bij Sudpresse. “Onze focus ligt nu meer dan ooit op het kiezen van spelers met de juiste mentaliteit.”

Locht benadrukt dat de club niet langer de voorkeur geeft aan spelers op huurbasis. “Een speler op tijdelijke basis kan sneller afhaken wanneer het slecht gaat,” zegt hij. “We willen vooral aandacht besteden aan de motivatie van de spelers. We willen weten of ze echt het verschil willen maken of dat ze slechts tijdelijk hun carrière willen opfrissen.”

Supporters kunnen verwachten dat er nog versterkingen komen, met name in de aanvalslinie. Locht benadrukt dat kwaliteit voorop staat en dat de club zorgvuldig te werk gaat bij het selecteren van nieuwe spelers.

Club wil spelers uit jeugdacademie: "We zullen ze niet voor een laag bedrag laten vertrekken"

“De nieuwe spelers hebben tot nu toe bemoedigende resultaten laten zien,” zegt hij. “We moeten zorgvuldig zijn met onze laatste keuzes. De interesse van spelers toont het verschil tussen wat sommigen voorspelden en het werk dat we hebben verzet. Standard blijft een aantrekkelijke club, ondanks de perceptie.”

Naast nieuwe aanwinsten, moet de club ook het spelersbestand verder verkleinen. Locht bevestigt dat er nog enkele spelers zullen vertrekken. Over Stipe Perica merkt hij op: “Het is in ieders belang om een oplossing te vinden.” Er zijn ook gesprekken met Club Brugge over talenten uit de jeugdacademie, maar Locht benadrukt: “Onze boodschap moet duidelijk zijn: we zullen de jongeren op wie we rekenen niet voor een laag bedrag laten vertrekken.”