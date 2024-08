Geviseerde supportersgroep van Club Brugge reageert op beschuldigingen van racisme

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondagavond doken beelden op van supporters van Club Brugge die de Kühnengroet brachten. Dat is een alternatieve Hitlergroet. Ondertussen is er heel wat gebeurd na het voorval.

Club Brugge veroordeelde meteen na de wedstrijd op Sclessin al de feiten nadat foto’s de ronde deden op sociale media. Ondertussen heeft blauwzwart 24 van de betrokkenen geïdentificeerd.

Ook de voetbalbond schoot al in actie. Club Brugge zal omwille van het racisme gedagvaard worden. De betrokken supportersgroep, North Fanatics 13, reageert ondertussen op sociale media over de feiten.

“Naar aanleiding van een foto, genomen tijdens Standard–Club afgelopen zondag, lazen we tot onze grote verontwaardiging verschillende berichten waarin we geframed worden als ‘neonazi’s’’, klinkt het.

“Laat ons dit even verduidelijken: Wij distantiëren ons tegen elke vorm van racisme, neonazisme en antisemitisme. Diversiteit leeft al jaar en dag binnen onze groep en binnen onze club. Dat verschillende media ons nu proberen te bestempelen als nazi’s door een uit de context getrokken foto lijkt ons zeer frappant.”

“Het is echter al langer bekend dat Standard zich als extreem links uit en zijn banden met Europese antifa organisaties niet onder stoelen of banken steekt. Deze zijn gewelddadig, terroristisch en horen evenmin als nazisme thuis in onze maatschappij.”

“Het door enkelingen gebrachte nationalistische overwinningsteken is allesbehalve een romantisering van het nazisme, maar een tegenreactie naar de andere dictatoriale en extremistische beweging.”

“Deze beweging werd de afgelopen weken door verschillende sporters en supporters gemaakt (van Djokovic tot de supporters van de Franse nationale ploeg), van enige vorm van nazisme is geen sprake. Wij geven ons voor 100% voor de club, de spelers en alle supporters. Los van huidskleur of afkomst.”