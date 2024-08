Ivan Leko krijgt fikse waarschuwing voor zijn manier van coachen bij Standard

Met heel veel enthousiasme is Standard erin geslaagd Club Brugge te kloppen. Al vindt Hein Vanhaezebrouck dat Ivan Leko met één iets heel goed moet opletten.

Standard speelde met vleugels, dankzij de supporters die zich massaal achter de ploeg schaarden. “Opnieuw fantastisch in hun steun en dat terwijl hun club bijna verdwenen is”, zegt Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Ivan Leko zorgt voor enorm veel vuur in zijn ploeg. “Dit was weer de échte Ivan Leko. Hij staat zo scherp als een mes en predikt drive, drive, drive. En, het is de verdienste van de spelers die zoveel passie konden brengen.”

De transfers bewijzen alvast hun nut. Bates is een echte leider in de verdediging, Bulat heeft volgens Vanhaezebrouck een fantastische traptechniek, iets wat veel ploegen in de Jupiler Pro League niet in hun ploeg hebben.

“Hij probeerde vorige week een bal van zestig meter over Penders te trappen. De lange bal van Julien De Sart of Renato Neto heeft hij ook. Daar gaan ze nog geniet van hebben.”

Vanhaezebrouck vindt wel dat Leko heel goed moet opletten met zijn pusherige stijl tegenover zijn spelers. “Hij geeft spelers tegen hun oren als ze wat misdoen en dat is heel confronterend. Zolang je punten pakt, gaan spelers daarin mee.”

“Maar pak je die punten tegen Genk en Club niet, dan push je spelers boven wat ze eigenlijk aankunnen en kan dat negatief uitdraaien. Dat kan als een pudding in mekaar stuiken, zeker als je zoals Standard niet overloopt van kwaliteit.”