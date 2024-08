Dit kon niet zonder gevolgen blijven: Club Brugge onderneemt meteen concreet actie na wangedrag en racisme van supporters

Tijdens de wedstrijd Standard-Club Brugge lieten enkele bezoekende fans zich van hun slechtste kant zien. Ze maakten een Kühnen-groet tijdens een actie van de thuisploeg tegen racisme. Club Brugge heeft daags nadien al actie ondernomen.

Standard nam het zondagavond tegen Club Brugge op en kon ook winnen met 1-0. Voor de wedstrijd van start ging pakte de thuisploeg uit met een mooie actie tegen racisme.

Enkele honderden jeugdspelers van Standard kwamen het veld op met rode en witte maskers. Dit lokte bij enkele bezoekende fans een ongepaste reactie uit. Zo werden er 'fans' gespot in het stadion die de Kühnen-groet deden, een variant op de Hitlergroet.

Beelden hiervan gingen snel rond op sociale media en Club Brugge veroordeelde het gedrag meteen. Op maandag werd er zelfs al actie ondernemen, dat deelde de club zelf mee.

'Zowel Club Brugge als zijn supporters waren geschokt door de racistische groet die gisteren te zien was in het uitvak in Standard', klinkt het op de clubwebsite. 'De volledige Club Brugge-familie veroordeelde deze actie onmiddellijk.'

'Vandaag nam Club verdere stappen en identificeerde het reeds 24 supporters. Tegen deze supporters is een dossier opgemaakt bij de Kamer Burgerrechtelijke Uitsluiting van de KBVB wat moet leiden tot een stadionverbod. Daarnaast werkt Club nauw samen met de politie in hun eventuele verdere stappen.'

'Vorige week was een gelijkaardige groet te zien in het Jan Breydelstadion tijdens de Supercup. Deze ‘supporter’ werd kort nadien geïdentificeerd en ook hier werd een procedure tot stadionverbod opgestart. Afgelopen seizoen opende Club op eigen initiatief al 26 dergelijke dossiers over wangedrag in het stadion (Pyro, bekergooien, geweld,..).'

'Club benadrukt dat er binnen de Blauw-Zwarte familie geen enkele plaats is voor wangedrag en dat het zal blijven proactief optreden tegen mensen die het niet waard zijn onze Club-kleuren te dragen', luidt het nog in de mededeling .