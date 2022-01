Club Brugge haalt tweemaal achterstand op tegen Standard en mag blij zijn na spannende slotfase met 10 man

Club Brugge is er niet in geslaagd om te winnen op het veld van Standard, al voor het vijfde jaar op rij. Club was wel de betere ploeg maar mocht uiteindelijk tevreden zijn met een puntje.

Noa Lang mocht na zijn schorsing tegen STVV meteen terug plaatsnemen in de basisopstelling van Alfred Schreuder, Tajon Buchanan werd op de bank gezet. Verder deed Schreuder geen wijzigingen in zijn team. Elsner daarentegen koos voor een spitsenduo Donnum-Emond en verwees Nkounkou naar de bank, Calut mocht zijn eerste speelminuten van het seizoen maken in de basis tegen Club.

Hoewel Standard-Club Brugge op papier een topper is, gaf het spelbeeld dat niet weer. Elsner had zijn manschappen duidelijk opgedragen om vanuit de snelle omschakeling naar voor te trekken aangezien Club Brugge de pressing zou voeren.

Die pressing leverde ook een fraai doelpunt. Noa Lang ging de combinatie aan met Vanaken en Dost om alleen voor doel te verschijnen en de 0-1 in doel te trappen maar de VAR keurde terecht af voor buitenspel. Een minuut later viel het doelpunt aan de overkant via Cafaro. Die trapte de bal na een pass van Donnum droog voorbij Mignolet.

© photonews

Club liet zich niet van de wijs brengen, bleef de betere ploeg maar had moeite om een goede doelpoging bij elkaar te combineren. Op slag van rust belandde een voorzet van Vaneken op het hoofd van Dost die de 1-1 in doel kopte.

© photonews

In de tweede helft leek het dan dat Club op en over de thuisploeg zou gaan maar opnieuw kwam Standard op voorsprong. Een lage voorzet van Raskin werd door Emond in doel geschoven, een echte spitsengoal van de teruggekeerde Standard-spits.

Club leek het even moeilijk te hebben na de nieuwe voorsprong van Club Brugge maar toch stond het nog voor het uur 2-2. De Ketelaere zorgde er met een fraai hakje voor dat Buchanen de bal opzij kon leggen richting Dost, die zijn tweede van de namiddag in doel werkte.

© photonews

Na de tweede gelijkmaker van Club Brugge zakte het tempo wat in de wedstrijd. Club Brugge was niet meer zo dreigend als in het eerste wedstrijduur. Ze kampeerden soms nog wel rond de 16 van Standard maar waren niet meer zo dominant. Ook de counters van Standard waren minder snedig dan voor het 4e doelpunt van de dag.

Het venijn leek evenwel in de staart te zitten. Hendry moest aan de noodrem gaan hangen na een slechte pass van Mechele en maaide Carcela omver. Lardot twijfelde niet en gaf de Schot rood. Ondanks de rode kaart was Club de betere ploeg maar bijna kwam Standard in de absolute slotfase nog op voorsprong. Mar in één fase lukte het Carcela en Lestienne niet om te scoren. Ook Nkounkou slaagde er niet in. Mata gooide zich voor de bal en werkte de bal via zijn hoofd en de paal in corner.

Zo mag Club Brugge uiteindelijk nog lichtjes tevreden zijn dat ze met één punt terugkeren uit Luik, zeker na het tweemaal ophalen van een voorsprong via Bas Dost. Al kan Union wel weer wat verder wegsluipen in de stand.