Kan Club Brugge voor de negende keer op rij niet winnen op het veld van Standard?

De oevers van de Maas beginnen zo stilaan wat over te lopen: Standard kent een vreselijk seizoen maar kan zich toch optrekken aan die late gelijkmaker tegen grote rivaal Anderlecht. Zondagmiddag om 13h30 treffen ze opnieuw een rivaal; dit keer komt Club Brugge langs.

Goals aan beide zijden.

Het liep dit seizoen nog niet echt op wieltjes voor Club Brugge. De ondertussen vertrokken Philippe Clement kreeg ze maar niet op de rails en werd horendol van al die tegendoelpunten.

De Bruggelingen slikten al 28 goals in de Jupiler Pro League. Niemand in de top vijf doet slechter. In de laatste elf duels konden ze ook maar twee keer de nul houden.

Over het hele seizoen lukte dat nog maar zeven keer, wat toch niet hun gewoonte is.

Maar Standard doet uiteraard nog zwakker: de Rouches slaagden er nog maar vier keer in om de netten schoon te houden. Hun laatste clean sheet dateert al van eind november.

En dat Club Brugge zal scoren, staat bijna vast. Enkel buur Cercle Brugge kon dit seizoen de nul houden tegen blauw-zwart.

Lastige verplaatsing.

Standard moet het de laatste tijd hebben van hun vechtersmentaliteit en dat leverde bijvoorbeeld tegen Anderlecht een puntje op.

En als er iets is dat Club Brugge niet graag heeft, dan is het een agressieve tegenstander. Standard pakte Club Brugge de laatste jaren telkens zo aan, wat hen geen windeieren legde.

Voor een blauw-zwarte zege op Sclessin moeten we al terug naar 2017. Club kon ook maar één van de afgelopen elf duels in Luik winnend afsluiten.

Een lastige verplaatsing is het dus zeker en vast. Bovendien wist Standard dit seizoen in Brugge ook al een puntje mee te graaien door het potig aan te pakken.

Enkele bettips

Beide teams scoren (notering van 1.64)

Standard wint of gelijkspel (notering van 2.20)