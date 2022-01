KV Kortrijk vergeet de kansen af te maken tegen Eupen en laat kans liggen om helemaal in subtop te komen

KV Kortrijk en KAS Eupen openden de zaterdag met een eerste van vier duels. Het leverde heel wat spektakel op.

KV Kortrijk trok meteen ten strijde tegen KAS Eupen en had in de eerste 25 minuten al een viertal kansen bij elkaar gesprokkeld.

Toch stond het op dat moment 0-1, want Ngoy maakte van de eerste de beste kans voor de bezoekers meteen een doelpunt op de omschakeling.

Op de counter

Van die tegentreffer waren De Kerels even van slag, waardoor onder meer Prevljak en Cools zelfs de match helemaal monddood hadden kunnen maken.

Dat gebeurde niet en zo kon Kortrijk na de pauze met nieuwe moed en doorzettingsvermogen alsnog een verdiend puntje uit de brand slepen.

Messaoudi kon voor de gelijkmaker zorgen, al zag doelman Himmelmann er niet al te goed uit bij dat doelpunt van de Kortrijkspits.

De Kerels trokken nog volmondig ten strijd en Kadri kwam nog een paar keer bij de winning goal, maar De Panda's wisten het puntje over de streep te trekken. Kortrijk laat zo de kans liggen om wat op te schuiven in de stand en druk te zetten op Charleroi, Gent, Genk & co.