Antwerp bibbert tegen Oostende, maar kan uiteindelijk weer op Frey en Balikwisha rekenen

Antwerp had het niet onder de markt tegen KV Oostende. De eerste helft werden er heel wat kansen gemist en in de tweede kwamen ze vroeg op achterstand. Maar op karakter trokken ze het recht.

Interim-trainer Markus Pflanz moest een experimenteel elftal de wei insturen. Capon en D'Arpino waren gekwetst, nieuwkomers Sakamoto en Duncan stonden meteen in de basis. Dubbele flanken bij KVO. Bij Antwerp maar één wijziging: Sam Vines - die al maanden sukkelt met zijn vorm - werd vervangen door Bataille. Die mocht tegen zijn ex-club nog eens starten.

Hubert en Butez

Maar het waren de doelmannen die de eerste helft een hoofdrol opeisten. Guillaume Hubert zag Benson twee keer alleen voor hem verschijnen, maar trok twee keer aan het langste eind. Aan de overkant moest Jean Butez een geweldige save uit zijn mouwen schudden op een heel mooie actie van Ambrose, die de bal al in doel zag.

© photonews

Het ging snel op en neer en er werd geknokt. Vooral op het middenveld, maar dat hadden we vooraf al voorspeld. McGeehan en Bätzner tegen Verstraete en Nainggolan... dat moest wel wat vuurwerk geven. Oostende trok zich bitter weinig aan van het vertrek van coach Alexander Blessin en speelde zijn beste voetbal van de laatste maanden. Er stond een stevig blok en nieuwkomer Sakamoto lijkt inderdaad een echte versterking te zijn.

© photonews

Afgekeurd voor rust, bingo erna

De moedige Antwerp-fans die op het dak van de parking van de SeaRena gekropen waren, zagen hun ploeg wel domineren, maar ook slordig omspringen met de kansen. We zagen nog twee afgekeurde goals ook. Zowel Frey als Ndicka stonden buitenspel bij hun doelpunten.

Net na de rust was het wel prijs voor Oostende. Een korte corner, Sakamoto werd vergeten en de Japanner vond verdediger Medley, die als volleerde spits afwerkte. Antwerp begon te laks en moest dan weer alle zeilen bijzetten om de situatie om te keren.

Dan wordt er gekeken naar Nainggolan en zijn maatje Frey. Die twee deden het dan ook. Nainggolan deed alsof hij ging trappen, maar bediende subtiel Frey, die onder Hubert afwerkte. Knap gedaan! Antwerp erop en erover, want invaller Miyoshi vond blind de aanstormende Balikwisha en die ramde de bal lekker binnen.

© photonews

Maar verdedigend - en dat is al een heel seizoen zo - klopte het bij die fase langs geen kanten bij Oostende. Met ietwat meer overleg en positiespel was dat heel makkelijk te vermijden geweest. Bij Antwerp heeft Balikwisha duidelijk zijn draai gevonden. Na zijn twee assists van vorige week is hij zijn statistieken aan het opfleuren. De vinnige aanvaller liet ook nog enkele knappe acties bewonderen.

Antwerp had vanaf de 1-2 de hele partij in handen en gaf die controle ook niet meer op. Ze hadden nog een paar kansen om meer zekerheid te hebben, maar uiteindelijk volstonden de twee goals.