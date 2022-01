Nainggolan ziet nog werkpunten: "We hebben het onszelf weer moeilijk gemaakt, dat egoïsme moet eruit"

Antwerp had het zichzelf een pak makkelijker kunnen maken in Oostende. De eerste helft werd à volonté gemorst met de kansen. In de tweede moest Oostende eerst scoren vooraleer The Great Old echt wakker werd.

Ook Radja Nainggolan zag dat ze het zich onnodig moeilijk maakten. "Dat is gewoon een feit. Als het bij de rust 2-0 staat, had niemand iets kunnen zeggen hé. Maar ja, ik ken aanvallers. En ze willen allemaal scoren. Maar dat is niet hoe je het team het best helpt of hoe je op het veld gaat blijven staan. Je moet aan het team denken. Dat egoïsme is toch nog iets waar we moeten aan werken", aldus de middenvelder, die nooit een blad voor de mond houdt.

Maar hij had een punt. Vooral Manuel Benson bezondigde zich aan het nadrukkelijk zoeken naar een eigen doelpunt. "Als hij gescoord had, kon ik niks zeggen natuurlijk. Maar hij moet die bal in de eerste helft altijd aan mij doorspelen. Ik stond centraal helemaal alleen. Dat soort zaken moeten eruit."

Nainggolan had ook bijna weer een wereldgoal op zijn naam. Na een hoekschop nam hij de bal ineens op de slof. "Dat zijn wel dingen waar we op oefenen op training ja. Maxime Biset (assistent-trainer) amuseert zich daarmee. Hij vindt die dingen uit en soms zit er wel eens iets goed bij", lachte hij. "De trainer geeft hem daarin de vrije hand. Alleen duren die trainingen soms wat lang. (grijnst)"