D'Haese zag een hoopgevende prestatie van Oostende: "Hierop kunnen we voortbouwen, Markus heeft dezelfde visie als Alexander"

Door de dubbele flankbezetting mocht Robbie D'Haese zich tegen Antwerp nog eens offensief uitleven. Dat lukte ook vrij goed, behalve de afwerking. Het verlies tegen The Great Old zorgde toch voor heel wat ontgoocheling aan Zee.

Ook D'Haese begon met die woorden. "Ik ben toch wel ontgoocheld. Ik denk dat we heel goed aan de wedstrijd beginnen en een aantal kansen creëren. Het was een wedstrijd die beide kanten kon opgaan. Als je dan de 1-0 scoort in de 2e helft, dan denk ik dat je dat zeker moet vasthouden. Dat deden we jammer genoeg niet, maar ik denk dat dit toch wel hoop geeft voor de toekomst", klonk het bij de flankaanvaller.

Oostende weet dat het nog zal moeten knokken en hier en daar punten zal moeten verzamelen. "Hierop kunnen we voort bouwen. Iedereen heeft gelopen voor elkaar. Niemand in de ploeg had het vertrek van Blessin verwacht. Maar dat is voetbal. Iedereen gunt het Alexander ook. Markus heeft ook dezelfde visie en iedereen heeft vertrouwen in hem."