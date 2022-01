Balikwisha op toerental, nu met de matchwinner: "We hadden die achterstand blijkbaar nodig om ons te motiveren"

Michel-Ange Balikwisha is op toerental aan het geraken. Na zijn twee assists van vorige week tegen Charleroi liet hij nu het winnende doelpunt optekenen tegen Oostende. Al zegt hij zelf niet te veel met die statistieken bezig te zijn.

Balikwisha weet uiteraard dat elke geïnteresseerde ploeg straks naar zijn statistieken zal kijken, maar zijn antwoord op de vraag 'hoe belangrijk zijn die voor jou?' zal Brian Priske wel bevallen. "Kijk, ik weet dat die voor mijn toekomst belangrijk zijn, maar nu ben ik er niet echt mee bezig. Ik ben niet bezig met dat ik absoluut moet scoren. Het team is het belangrijkste. Het team moet winnen."

En daar is Antwerp goed mee bezig. Na vorige week een goeie zaak gedaan te hebben, kunnen ze nu rustig vanuit de zetel kijken of de concurrentie nog punten laat liggen. "We hebben karakter getoond", knikte Balikwisha. "Het bleek dat we die achterstand nodig hadden om ons te motiveren. Maar vergeet ook niet dat we het in de eerste helft al hadden kunnen afmaken met wat meer efficiëntie. Dat kwam er wel na de 1-0."

Met zelf een heel mooie goal als kers op de taart. De match winner... "Ik wist dat ik rond het penaltypunt moest blijven toen ik zag dat Koji (Myoshi) de bal had. Toen ik de pass zag komen heb ik niet getwijfeld en het gat aan de eerste paal geviseerd. Hij vloog er wel heel mooi in."

