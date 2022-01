KVO kan niet door met assistent als hoofdtrainer: "Ze moeten een andere coach zoeken, maar ik wil wel blijven"

Na het plotse vertrek van Alexander Blessin moest assistent Markus Pflanz de honneurs waarnemen tegen Antwerp. Ondanks een voorsprong moest hij in zijn eerste match toch een verlies incasseren. Maar hoelang zal hij aan het roer staan?

Antwerp ging er in de tweede helft op en over. En Oostende gaf het ook wat weg door slecht verdedigen. "Ontgoocheld, maar dat is normaal na zo'n match", zei Pflanz. "We hebben hen een goed gevecht gegeven, maar dan maken we twee-drie fouten na elkaar. Nu goed, het was een rare week voor iedereen."

Pflanz stond ineens aan het hoofd van de ploeg, wat hij niet verwacht had. "Alexander stond ineens in ons bureau en wist niet goed hoe hij het moest vertellen. Hij zei dat hij een aanbieding had uit Italië en dat het heel snel ging. We hebben sindsdien nog niet de tijd gekregen om te spreken, maar ik hoop daar de volgende dagen wel tijd voor te vinden."

En Pflanz zelf? Hoe ziet hij zijn toekomst? Wil hij graag hoofdcoach blijven? "Dat gaat niet, want ik heb geen Pro Licence-diploma. Ze zullen een nieuwe coach moeten halen. In Duitsland was ik wel altijd hoofdtrainer, maar nooit op het hoogste niveau. Ik hoop in ieder geval hier te blijven als assistent, want ik ben hier graag."