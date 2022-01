Anderlecht steviger in top vier dankzij 'flits van de spits' tegen KV Mechelen

Anderlecht heeft weer met vuur gespeeld op het veld van KV Mechelen. Zirkzee bracht de Brusselaars op voorsprong en in de tweede helft gingen ze nadrukkelijk op zoek naar een tweede doelpunt. Toch moesten ze blijven bibberen tot het einde. Maar deze keer trokken ze het wel over de streep.

Anderlecht had het moeilijk de eerste 20 minuten tegen KV Mechelen. Wouter Vrancken had zijn huiswerk gemaakt en liet Anderlecht de lange bal hanteren zoveel ze wilden. Maar de korte passes, daar vlogen zijn spelers telkens op. De man in balbezit werd telkens belaagd door twee man waardoor er wel lange ballen gegeven moesten worden.

© photonews

Met de snelheid van Raman kan dat wel werken, maar bij een eerste kans kwam Thoelen nog gepast tussen. Het was werken en zwoegen voor beide ploegen, maar een doelpunt van KV Mechelen leek meer in de lucht te hangen. Maar dan was daar 'de flits van de spits'. Joshua Zirkzee zette met een sublieme beweging zowel Wouters als Peyre op het verkeerde been en werkte met een gekruist schot af.

Penalty?

Een vijftal minuten later dacht Anderlecht ook recht te hebben op een penalty, maar tot de frustratie van Kompany wou ref Boterberg niet naar de beelden kijken. Het leverde de coach van paars-wit geel en geen penalty op. We neigen ernaar om Kompany gelijk te geven, want aan de interventie van Peyre op Raman hing toch wel een geurtje.

© photonews

Vier schoten op doel, ééntje binnen de palen en dus het doelpunt. Spectaculair konden we het allemaal niet noemen. Veel inzet en duels, maar peper en zout ontbraken een beetje. Evenwichtig ja. De tweede helft begon wel veelbelovend met een Anderlecht dat op zoek ging naar het tweede doelpunt. Raman, Gomez en Zirkzee geraakten echter niet voorbij Thoelen. Hoedt kopte dan ook nog eens op de lat.

En ja, zolang het maar 0-1 bleef... U weet wel, Standard vorige week. Een tweede doelpunt was geen overbodige luxe voor de Brusselaars, want KV Mechelen bleef het vertrouwen houden. Maar deze keer geen 'last minute' ommekeer meer. Anderlecht hield stand en won verdiend in een technisch niet hoogstaande match.