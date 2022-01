Zirkzee is geen 'doetje' meer: "Hij is een artiest in het lichaam van een targetman"

Anderlecht gaat straks een naam krijgen van spitsen beter te maken. Na Lukas Nmecha begint nu ook Joshua Zirkzee reuzenstappen te zetten in zijn ontwikkeling. "Ik wil hem echter nog niet te veel lof toezwaaien", aldus Vincent Kompany. "Ik zou absoluut niet willen dat hij nu begint te zweven!"

Zirkzee scoorde een wel heel lekker doelpunt na een beweging waarmee hij twee verdedigers het bos instuurde. "'Zirk' is een heel talentvolle jongen waar nog zoveel progressiemarge in zit", knikte Kompany. "Hij heeft al veel stappen gezet, maar kan er nog heel veel zetten."

We merkten ook op dat de spits ineens zijn lichaam wel zet, dat hij knokt in duels. Begin dit seizoen noemden we hem nog 'een doetje', maar die benaming is hij intussen ontgroeid. "Kijk, hij is een artiest in het lichaam van een targetman. Hij is die stap aan het zetten om een ander deel van zijn spel te ontwikkelen", ziet ook Kompany.

Ook op zijn inzet voor de ploeg valt niets aan te merken. Getuige zijn sprint van 60 meter om een counter af te stoppen. "Hij had weinig andere keuze hé", grinnikte Kompany. "Hij moest dat doen. Hij gaat nog hoogtes en laagtes kennen, maar we moeten hem op een niveau brengen dat hij op een slechte dag nog altijd een impact heeft. Vergeet niet, hij is nog steeds maar 20."