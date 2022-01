Heeft Vrancken nu een knoop door te hakken in doel? "Ik heb twee goeie keepers, jullie geloven me alleen niet"

Wouter Vrancken moet deze week toch wel een knoop doorhakken. Zet hij Gäetan Coucke weer in doel na zijn coronabesmetting? Of hij behoudt hij het vertrouwen in Yannick Thoelen, die tegen Anderlecht een heel goeie match keepte.

Waarschijnlijk komt Coucke wel weer in doel terecht, want de enige reden dat hij niet startte tegen Anderlecht was omdat Vrancken hem niet fit genoeg vond. "Gaëtan heeft slechts twee dagen kunnen trainen en Yannick had zich voorbereid om drie matchen te spelen. Daarom was de keuze snel gemaakt. Yannick verdiende dit", aldus Vrancken.

Waarom speelde men dan niet tegen Genk, want Thoelen was wel klaar. "Dat is een dubbel gevoel", zei Thoelen zelf. "Ik was klaar om te spelen, maar ik begrijp de club. Het reglement was duidelijk en als ze dan uitstel vragen, moet je je daarin schikken."

Wouter Vrancken vindt zelf dat hij in doel alvast geen probleem heeft. "We hebben twee goeie doelmannen, dat heb ik al vaak gezegd. Jullie geloven me alleen niet", lachte hij nog.