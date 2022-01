Adrien Trebel meer dan een vriend van Bayat: hij zou ook als hulpmakelaar opgetreden hebben

Adrien Trebel en Mogi Bayat zijn twee handen op één buik. Dat is geen geheim, want de twee duiken overal samen op. Maar volgens Het Nieuwsblad zou de relatie nog veel verder gaan. Bayat zou Trebel gebruikt hebben om spelers te overtuigen bij hem te tekenen.

Zo doet de krant het verhaal van Bayat die naar Trebel belde om een trainer bij Anderlecht over te slaan in 2018. Hij zou daarbij moeten liegen hebben, maar in werkelijkheid nam Bayat hem mee naar FC Nantes - waar hij meer dan een vinger in de pap heeft - om de Franse verdedigende middenvelder Valentin Rongier te overtuigen bij hem te tekenen.

Zo gebeurt en Trebel meldt aan Bayat dat hij de speler zal bellen, in ruil voor 15 procent commissie. Trebel zou de speler overtuigd hebben, maar het duurde nog een jaar vooraleer hij zijn transfer maakte naar Marseille voor 15 miljoen. De Franse pers meldde dat Bayat betrokken was, maar zijn toenmalige makelaar, Franck Belhassin, stuurde toen een tweet de wereld in dat hij enkel zijn hoofd op de foto wurmde omdat hij er niet in slaagde tussen hem en de speler te komen.

Het is niet duidelijk of Trebel zijn 15 procent commissie heeft gekregen. “Of Trebel aan Bayat een commissie van 15 procent heeft gevraagd? Dat weet mijn client niet meer", klinkt het bij advocaat Tom Bauwens in Het Nieuwsblad.