KV Mechelen moest sterkhouders nog missen en voelde dat ook in het spel: "Gaven enkel door eigen stommiteiten kansen weg"

De voorbereiding van KV Mechelen op de match tegen Anderlecht verliep - om het lichtjes uit te drukken - niet ideaal. Wouter Vrancken moest verschillende sterkhouders uit de selectie houden of op de bank zetten na coronabesmettingen. En dat speelde natuurlijk een rol.

Als je met Rob Schoofs de patron op het middenveld moet missen en Nikola Storm geen hele match aankan... "Tuurlijk was 'Niko' niet klaar om te starten. Waarom zou ik anders mijn topschutter op de bank zetten", zuchtte Wouter Vrancken.

En ze hadden Storm kunnen gebruiken, want geen van de andere aanvallers kon ook maar een schot binnen de palen laten noteren. Nochtans speelde Malinwa zeker geen slechte match. "We gaven bijna niets weg de eerste helft, behalve door eigen stommiteiten toen we de bal te snel verloren. In het uitvoetballen mag je geen risico’s nemen, en dat deden we soms wel. Maar tussen de twee strafschopgebieden hebben we het goed gedaan. We vonden steeds de vrije man.”

Maar aanvallend was het een complete off-day. "We misten scherpte in de laatste 20 meter om iets te creëren. Er waren een paar momenten, zoals met Shved, maar voor de rest was die scherpte er niet."