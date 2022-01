STVV zet reuzestap richting behoud na driepunter tegen Seraing, dat moet bezinnen na 0 op 21

In een erg gesloten wedstrijd kwam STVV kort voor de pauze op voorsprong via Hayashi. Seraing maakt bij hun eerste mogelijkheid nog voor de pauze gelijk. In een gesloten tweede helft ging de bal een kwartier voor tijd op de stip: Christian Brüls faalde niet, Hara maakte er in het slot nog 3-1 van.

STVV had iets goed te maken tegen Seraing, na twee nederlagen eerder in het seizoen tegen Les Métallos. Bovendien konden de Kanaries een enorme stap richting behoud zetten. Wie een furieuze start van de thuisploeg verwachtte, was er helaas aan voor de moeite. De studieronde duurde veertig lange minuten. STVV kreeg het balbezit, maar het ontbrak STVV aan creativiteit. Een fitte Kagawa is heus geen overbodige luxe voor dit Sint-Truiden. Seraing plooide dan weer massaal terug, maar speelde offensief niets klaar. Venijn in de staart Met de rust in zicht probeerde Seraing dan toch eens een aanval op te zetten, maar na balverlies ging het plots erg snel. Reitz bedankte voor zijn tweede basisplaats van het seizoen en lanceerde met een bekeken balletje Hayashi. De Japanse spits werkte ijskoud af tussen de benen van Dietsch: 1-0. Seraing zette de scheve situatie nog voor de koffie recht. Cachbach haalde de achterlijn en legde goed terug. De mee opgerukte Nadrani trapte de gelijkmaker met heel wat geluk in het dak van het doel. Na vijf wedstrijden zonder doelpunt mocht Seraing eindelijk nog eens juichen vanavond. Het was Seraing dat na de pauze meteen dicht bij een voorsprong kwam. Junior Pius maaide naast de bal, Georges Mikautadze knalde rakelings naast. Bij beide ploegen leek de angst om een doelpunt te incasseren groter dan de wil om te scoren. Het kwam de amusementswaarde van deze wedstrijd allerminst ten goede. Een kwartier voor tijd ging de bal op de stip na licht contact tussen de pas ingevallen Mansoni en Brüls. Het was de spelmaker van STVV zelf die de elfmeter feilloos omzette: 2-1. Seraing leek aangeslagen na die opdoffer, terwijl heel wat spelers door hun beste krachten heen leken te zitten. Met de moed der wanhoop gingen Les Métallos vergeefs op zoek naar de gelijkmaker. In blessuretijd krulde Maziz de laatste kans van de wedstrijd naast het doel van Schmidt. Aan de overkant counterde STVV zich nog naar 3-1. Durkin vond aan de tweede paal Hara, die via de grond in doel kopte. STVV vergroot zijn voorsprong op Seraing tot acht punten en zet een reuzestap richting het behoud. Les Métallos moeten dringend de koppen bij elkaar steken na de zevende opeenvolgende nederlaag. Komende woensdag staat de degradatietopper tegen Beerschot op het programma.