Christian Brüls lokte strafschop uit en zette hem om: "Ik zou flippen als ze dit tegen mij gefloten hadden"

De opluchting was groot bij STVV na het laatste fluitsignaal. Iedereen bij de Kanaries besefte dat de zege tegen Seraing een erg belangrijke driepunter kan zijn in de eindafrekening. Een kwartier voor tijd was het Christian Brüls die de 2-1 aantekende vanop de stip, na een licht contact.

"Het belangrijkste is dat we de wedstrijd wonnen, maar het was zeker geen leuke match", gaf Brüls na afloop toe. "Voor beide ploegen waren de belangen heel groot. We wilden ervoor zorgen dat de kloof met Seraing groot bleef. Zij hielden het centrum goed gesloten en stonden erg laag."

STVV kwam op voorsprong, maar Seraing stelde vanuit het niets meteen gelijk. Ook in de tweede helft was doelgevaar erg schaars, tot Christian Brüls een kwartier voor tijd neerging in de zestien meter. "Tja, het was blijkbaar genoeg. Ik voelde hem in mijn rug... Maar laat het me zo stellen: als ik deze strafschop tegen mij gefloten zou krijgen, zou ik helemaal flippen." Brüls liet het alvast niet aan zijn hart komen en stuurde doelman Dietsch naar de verkeerde hoek.

Ondertussen is de 33-jarige spelmaker met vier doelpunten de topschutter van STVV. "Daar kan ik best een foto van trekken, want dat gebeurt niet vaak", kan Brüls er hartelijk mee lachen.