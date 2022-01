Seraing lijdt zevende nederlaag op rij, woensdag wacht Beerschot: "We hebben geen keuze: we moeten er vol voor gaan"

Seraing is het noorden helemaal kwijt. Op bezoek bij STVV speelden Les Métallos nauwelijks wat klaar, maar toch hadden ze tot een kwartier voor tijd een punt in handen. Uiteindelijk ging het andermaal helemaal mis. De zevende opeenvolgende nederlaag kwam hard aan bij doelman Guillaume Dietsch.

De doelman van Seraing had niet veel werk op te knappen op Stayen, maar moest uiteindelijk toch drie keer de bal uit de netten vissen. "Pff, de frustratie is groot", zuchtte de doelman met zijn gezicht op onweer. "Ze hebben zo weinig gecreëerd, maar gaan toch met de overwinning aan de haal. Al geef ik toe dat ook wij geen zege verdienden. Een gelijkspel leek me billijk."

"Maar andermaal speelden we zo naïef. Alweer slikten we drie domme goals. Dat begint een gewoonte te worden en dat stoort me mateloos." Seraing speelde met drie van zijn winteraanwinsten (Wagué, Opare en Dabila) in de basis, maar kreeg er andermaal drie om de oren. In de laatste zeven wedstrijden slikte Seraing 21 doelpunten. Dan wordt het moeilijk om wedstrijden te winnen.

Opsteker voor Seraing is dat Les Métallos na vijf wedstrijden droogte opnieuw konden scoren. Het moet moed geven voor de komst van concurrent Beerschot. "We beseffen maar al te goed dat het woensdag een cruciale match zal worden, maar we hebben geen keuze. We moeten nu rechtkrabbelen en er vol voor gaan", besluit Dietsch.